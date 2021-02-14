Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden tepki çeken eğlence Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden tepki çeken eğlence Türkiye 13 masum insanın PKK tarafından vahşice katledilmesine ağlarken Uludağ'a tatile giden Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri parti düzenleyip eğlendi. Meşale eşliğinde kayak yapan Boğaziçili öğrencilerin vurdumduymazlığı pes dedirtti. Giriş Tarihi: 14.02.2021 23:39 Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 23:42
Uludağ'daki bir otele tatile gelen Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi yaklaşık 100 kişilik grup, 13 şehidin yasının tutulduğu günde düzenledikleri eğlence ile gönüllerince eğlendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Meşaleler eşliğinde kayak yapan öğrenciler, ne sosyal mesafe tanıdı ne de kurallara uydu.
Yaktıkları ateş başında alkol alan gençlerin eğlencesi büyük tepki çekti.