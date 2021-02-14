15 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden tepki çeken eğlence

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden tepki çeken eğlence

Türkiye 13 masum insanın PKK tarafından vahşice katledilmesine ağlarken Uludağ'a tatile giden Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri parti düzenleyip eğlendi. Meşale eşliğinde kayak yapan Boğaziçili öğrencilerin vurdumduymazlığı pes dedirtti.

Giriş Tarihi: 14.02.2021 23:39 Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 23:42
  • 1
  • 11
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden tepki çeken eğlence

Uludağ'daki bir otele tatile gelen Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi yaklaşık 100 kişilik grup, 13 şehidin yasının tutulduğu günde düzenledikleri eğlence ile gönüllerince eğlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden tepki çeken eğlence

Meşaleler eşliğinde kayak yapan öğrenciler, ne sosyal mesafe tanıdı ne de kurallara uydu.

  • 3
  • 11
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden tepki çeken eğlence

Yaktıkları ateş başında alkol alan gençlerin eğlencesi büyük tepki çekti.

  • 4
  • 11
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden tepki çeken eğlence

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 5
  • 11
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden tepki çeken eğlence