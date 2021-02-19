Son dakika: Sim kart üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 43 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Kaçakçılık ve Örgütlü suçlar bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında vatandaşların bankacılık sistemlerinde kayıtlı telefon numaraları bazı şahıslar tarafından tespit edilip, vatandaşların haberi olmadan başka GSM operatörlerine geçiş yapıldığı ortaya çıktı. Şahısların bu şekilde elde ettikleri yeni sim kart ile banka çağrı merkezlerini arayarak güvenlik adımlarını yanıtladıktan sonra sim kart üzerindeki blokeyi kaldırdığı belirlendi. SMS şifrelerin yeni sim karta yönlendirildiği, ardından mağdura ait internet/mobil bankacılık hesaplarına erişilerek kredi tanımla, karta nakit avans işlemleri gerçekleştirilip hesapta bulunan bütün paranın şüpheli üçüncü şahısların hesapları yahut ödeme sistemi kuruluşları hesaplarına havale/EFT yapıldığı ortaya çıktı.

44 FAKLI EYLEM 2.6 MİLYONLUK VURGUN

Dosya kapsamında yapılan 6 aylık Teknik ve Fiziki Takip neticesinde şüpheli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edilen 44 eylemde toplamda 1 milyon 832 bin lira zarar ve 866 bin tutarında blokeli tutar olduğu tespit edilerek, eylemleri gerçekleştiren toplam 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. ((Sabah)

43 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul merkezli operasyonda, kişilerin sim kartlarını değiştirip mobil bankacılık sistemleri üzerinden hesaplarını boşalttığı iddia edilen 43 kişi yakalandı.