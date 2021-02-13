"BU SADECE BOĞAZİÇİ'Nİ İLGİLENDİREN BİR MESELE DEĞİLDİR"

Gülgöz'ün, meslektaşlarına gönderdiği iddia edilen ve sosyal medyada da gündem olan mail'de "Bu sadece Boğaziçi'ni ilgilendiren bir mesele değildir" sözüyle niyetini açıkça ortaya koyuyor. Gezi kalkışmasında da, sahneye çıkanlar, Türkiye'de bir iç karışıklık çıkarmak isteyenler aynı argümana sığınmış ve 'Mesele yalnızca bir ağaç değil' sözleriyle ortaya çıkmıştı. Öğrenci görünümlü provokatörleri, LGBT üyelerini, ve birçok terör örgütünü sahneye çıkaranlar, şimdi de akademisyenleri hedef alıyor.

İŞTE SAMİ GÜLGÖZ'ÜN MESLEKTAŞLARINA ATTIĞI İDDİA EDİLEN O MAİL

Değerli meslektaşlarım,

Boğaziçi'nde olanlar hakkında endişemizi dile getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu sadece Boğaziçi'ni ilgilendiren bir mesele değildir, bu aynı zamanda akademiye,akademik özgürlüğe -veya ona dair geriye ne kaldıysa- yapılmış bir saldırıdır. Bunun bir örneğini Türk bilim akademisine müdahale edildiğinde gördük. Bu yalnızca Boğaziçi'ndeki meslektaşlarımıza ve profesörlere borçlu olduğumuz bir şey değildir, aynı zamanda prensiplerimizi savunmaktır. İkinci Dünya Savaşı'nda sıkça kullanılan bir alıntıyla bizlere şunu hatırlatmak isterim:

Önce sosyalistler için geldiler ve sesimi çıkarmadım çünkü sosyalist değildim.

Sonra Sendikacılar için geldiler ve sesimi çıkarmadım çünkü sendikacı değildim.

Sonra Yahudiler için geldiler ve sesimi çıkarmadım çünkü Yahudi değildim.

Sonra benim için geldiler ve benim için sesini çıkaracak hiç kimse kalmamıştı.