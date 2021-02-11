12 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Boğaziçi provokasyonunda yine baltayı taşa vurdular! 'Polis' denilen kişi figüran çıktı

Son dakika: Boğaziçi provokasyonunda yine baltayı taşa vurdular! 'Polis' denilen kişi figüran çıktı

Son dakika haberi...İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce; sosyal medya üzerinde "Boğaziçi misafirhanemiz sizi bekliyor" ve “Polisten ‘Boğaziçi misafirhanemiz’ videosu” ile ilgili yapılan çalışmalarda bir kişi gözaltına alındı. Videoyu çeken polis değil film platosunda figüran çıktı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
ABONE OL
Son dakika: Boğaziçi provokasyonunda yine baltayı taşa vurdular! 'Polis' denilen kişi figüran çıktı

Boğaziçi Misafirhanemiz sizi bekliyor başlığıyla bazı basın yayın kuruluşlarında, sosyal medyada yer alan video ile ilgili yapılan incelemede; Bahse konu videoyu çekerek sosyal medya hesabına yüklediği tespit edilen M.D. isimli şahıs ilçesinde gözaltına alındı.

M.D. isimli şahsın alınan ifadesinde;
"Videoyu dezenfektan görevlisi ve figüran olarak çalışmakta olduğu bir dizinin çekimlerinin yapıldığı ilçesinde bulunan bir film platosunda yaklaşık olarak 1 ay kadar önce çektiğini, videonun çekildiği esnada ile ilgili bir olayın bulunmadığını, Boğaziçi Üniversitesi olaylarının gündem olmasının ardından sosyal medyada ve bazı tv kanallarında "Katil Polis" vb. paylaşımların yapılması ve bahse konu olaylara çeşitli terör örgütü yandaşlarının da katılım sağladığını öğrenmesi üzerine tepki olarak bu videoyu üzerine yazı ve fon müziği ekleyerek sosyal medya hesabında paylaştığını söylediği ileri sürüldü.

Ayrıca yapılan incelemede İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bu isimde görevli bir Polis Memuru bulunmadığı tespit edilmiştir.

VALİLİK'TEN DE AÇIKLAMA!
de şüpheli M.D'nin yakalandığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce "Boğaziçi misafirhanemiz sizi bekliyor" ve "Polisten 'Boğaziçi misafirhanemiz' videosu" başlığıyla paylaşılan video görüntüleriyle ilgili incelemede yapıldı.

Çalışma sonucunca bahse konu görüntüleri çeken ve sosyal medyada paylaştığı tespit edilen M.D. isimli şahıs Sultangazi'de yakalandı.

Şüpheli şahsın, Ümraniye'deki bir dizi film platosunda dezenfektan görevlisi ve figüran olarak çalıştığı tespit edildi.

Şahsın ifadesinde, bir ay kadar önce çektiği görüntüleri, Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili olaylar nedeniyle sosyal medya ve basında yer alan güvenlik güçlerine hakaret içerikli paylaşımlara tepki olarak hazırladığını ve sosyal medya hesabında paylaştığını belirtti.

Ayrıca, görüntülerin çekildiği yerde yapılan incelemede İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli ve belirtilen isimli bir polis memurunun bulunmadığı tespit edildi. Konuyla ilgili olarak adli soruşturma başlatıldı.

Kimi yayın organlarında videoyu çeken kişinin bir polis olduğu iddiasında bulunulmuştu!

Boğaziçi provokasyonunda yeni perde! Videoyu çeken provokatör figüran çıktı BOĞAZİÇİ PROVOKASYONUNDA YENİ PERDE! VİDEOYU ÇEKEN PROVOKATÖR FİGÜRAN ÇIKTI

Meclis'te ''Boğaziçi'' tartışması! Tansiyon yükseldi Kılıçdaroğlu istifaya davet edildi MECLİS'TE ''BOĞAZİÇİ'' TARTIŞMASI! TANSİYON YÜKSELDİ KILIÇDAROĞLU İSTİFAYA DAVET EDİLDİ
Boğaziçi eylemlerinde Kabe’ye saygısızlık yaparak gündeme gelen LGBT’yi CHP’li belediyeler finanse ediyor BOĞAZİÇİ EYLEMLERİNDE KABE’YE SAYGISIZLIK YAPARAK GÜNDEME GELEN LGBT’Yİ CHP’Lİ BELEDİYELER FİNANSE EDİYOR
Kemal Kılıçdaroğlu Boğaziçi eylemlerinde polise saldıranlara yine sahip çıktı: Şiddet yoktu KEMAL KILIÇDAROĞLU BOĞAZİÇİ EYLEMLERİNDE POLİSE SALDIRANLARA YİNE SAHİP ÇIKTI: ŞİDDET YOKTU

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA