Son dakika: Boğaziçi provokasyonunda yine baltayı taşa vurdular! 'Polis' denilen kişi figüran çıktı
Son dakika haberi...İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce; sosyal medya üzerinde "Boğaziçi misafirhanemiz sizi bekliyor" ve “Polisten ‘Boğaziçi misafirhanemiz’ videosu” ile ilgili yapılan çalışmalarda bir kişi gözaltına alındı. Videoyu çeken polis değil film platosunda figüran çıktı.
Boğaziçi Misafirhanemiz sizi bekliyor başlığıyla bazı basın yayın kuruluşlarında, sosyal medyada yer alan video ile ilgili yapılan incelemede; Bahse konu videoyu çekerek sosyal medya hesabına yüklediği tespit edilen M.D. isimli şahıs Sultangazi ilçesinde gözaltına alındı.
M.D. isimli şahsın alınan ifadesinde;
"Videoyu dezenfektan görevlisi ve figüran olarak çalışmakta olduğu bir dizinin çekimlerinin yapıldığı Ümraniye ilçesinde bulunan bir film platosunda yaklaşık olarak 1 ay kadar önce çektiğini, videonun çekildiği esnada Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili bir olayın bulunmadığını, Boğaziçi Üniversitesi olaylarının gündem olmasının ardından sosyal medyada ve bazı tv kanallarında "Katil Polis" vb. paylaşımların yapılması ve bahse konu olaylara çeşitli terör örgütü yandaşlarının da katılım sağladığını öğrenmesi üzerine tepki olarak bu videoyu üzerine yazı ve fon müziği ekleyerek sosyal medya hesabında paylaştığını söylediği ileri sürüldü.
Ayrıca yapılan incelemede İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bu isimde görevli bir Polis Memuru bulunmadığı tespit edilmiştir.
VALİLİK'TEN DE AÇIKLAMA!
İstanbul Valiliği de şüpheli M.D'nin yakalandığını bildirdi.
İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce "Boğaziçi misafirhanemiz sizi bekliyor" ve "Polisten 'Boğaziçi misafirhanemiz' videosu" başlığıyla paylaşılan video görüntüleriyle ilgili incelemede yapıldı.
Çalışma sonucunca bahse konu görüntüleri çeken ve sosyal medyada paylaştığı tespit edilen M.D. isimli şahıs Sultangazi'de yakalandı.
Şüpheli şahsın, Ümraniye'deki bir dizi film platosunda dezenfektan görevlisi ve figüran olarak çalıştığı tespit edildi.
Şahsın ifadesinde, bir ay kadar önce çektiği görüntüleri, Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili olaylar nedeniyle sosyal medya ve basında yer alan güvenlik güçlerine hakaret içerikli paylaşımlara tepki olarak hazırladığını ve sosyal medya hesabında paylaştığını belirtti.
Ayrıca, görüntülerin çekildiği yerde yapılan incelemede İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli ve belirtilen isimli bir polis memurunun bulunmadığı tespit edildi. Konuyla ilgili olarak adli soruşturma başlatıldı.
Kimi yayın organlarında videoyu çeken kişinin bir polis olduğu iddiasında bulunulmuştu!