Sözcü'nün yalan haberi yine elinde patladı! Boğaziçi Rektörü Melih Bulu'ya itibar suikastı

"TÜRKİYE İÇİN KAFA YORAN VİZYONER BİRİ"

Bilgisayar mühendisi olan Volkan Gazioğlu, Prof. Dr. Melih Bulu ile 2000 yılında Türkiye Yüksek Teknoloji Grubu'ndaki faaliyetler sırasında tanıştığını söyledi. "Beni Boğaziçi camiası ile tanıştıran Melih Bey, 'Türkiye'nin neden markası yok? Türkiye'de nasıl teknolojide, bilimde nasıl ilerleyebilir gibi kendisine ve çevresine bu soruları soran, çözüm üreten vizyoner fikirlere sahip bir insandır." diyen Gazioğlu, Bulu'ya hayırlı olsun ziyaretine gittiğini ifade etti.

Volkan Gazioğlu, çikolata ikramı sırasında ve sonrasında yaşananları da şu sözlerle aktardı:

"İTİBAR SUİKASTI YAPILIYOR"

"Sosyal medyada arkadaşımı kendisini tebrik eden mesajlar paylaştım. Ancak akademik dünyadan beni çok şaşırtan tepki dolu birçok mesaj aldım. Onlara bunu yakıştıramadım. Melih Bey'e sosyal medya üzerinden bir 'itibar suikastı' yapılıyor. Dostlar bugünler içindir. Onun yanında olduğumu göstermek istedim. Melih Bey fazlasıyla hoşgörülü, saygı ve sevgi dolu bir insandır. Cumhurbaşkanlığı ataması ile göreve getirilen bir insana itibarsızlaştırma propagandası yapılırken bırakın dostu olmayı bir vatandaş olarak sessiz kalmadım."