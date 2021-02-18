Türk İHA/SİHA'larından ekonomiye tarihi katkı!

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, "Libya; altyapı, sağlık ve eğitime öncelik verecek şekilde 184 yeni proje başlatacak ve bunun için ayırdığı bütçe 16 milyar dolar. Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi'nin bunları Türkiye'de dile getirmesi tesadüfi değildir. Öyle görünüyor ki, Libya'nın imarında önümüzdeki günlerde Türk müteahhitleri çok daha büyük bir rol üstlenecek" dedi. Yakın zamanda Tekfen İnşaat, Azerbaycan Merkez Bankasının yeni binasının projelendirme ve yapım işlerini anahtar teslim olarak üstlendi. Yine Kolin, bölgede yol yapım çalışmaları için yeni şantiye kurdu. Kolin, Karabağ'da Şuşa yolunun yeniden yapımı için temel attı. Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Panel'de Azerbaycan'da yeni bir fabrika kurdu.