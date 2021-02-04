Bloomberg'ten çarpıcı yazı: Türkiye piyasayı ele geçirebilir! Flaş İHA detayı...

"ANKARA, SUUDİ SAVUNMA SANAYİSİNİ İNŞA EDEBİLİR"



İki ülkenin savunma alanında iş birliği yapma ihtimalini değerlendiren Krieg, "Riyad ve Ankara, özellikle İnsansız Hava Araçları ve diğer silahlar olmak üzere Suudi savunma sanayisini inşa etmek için birlikte çalışabilir." görüşünü paylaştı.





ANKARA'NIN RİYAD VE ABU DABİ'YLE TİCARİ FAALİYETLERİ



BAE'nin, 2019'da 8 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi ile Irak'tan sonra Türkiye'nin Orta Doğu'daki en büyük ikinci ticaret ortağı olduğu anımsatıldı.

Türkiye'nin söz konusu ülkeye değerli taşlardan uçak parçalarına kadar geniş bir yelpazede ürün ihraç ettiği ifade edildi.

Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye petrol ve kimyasal madde sağladığı, Türk iş insanlarının ise geçen yıl Suudi yetkililerin Türk ithalatını engelleme çabalarından şikayetçi olduğu hatırlatıldı.