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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı! Türkiye'den Almanya'ya sürpriz İHA teklifi

'de önceki gün Alman mevkidaşı ile görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, insansız hava aracı (İHA) konusu dahil birçok konuda işbirliğini gündeme getirdiklerini söyledi. Akar, önümüzdeki dönemde güvenlik ve savunma konusunda somut adımların atılabileceğini de belirtti.

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Giriş Tarihi: 04.02.2021 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı! Türkiye'den Almanya'ya sürpriz İHA teklifi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'e yaptığı resmi ziyarette Alman mevkidaşı Annegret Kramp Karrenbauer ile iki saati aşan görüşmesinde, iki ülke arasındaki savunma sanayinde potansiyel işbirliği konularının da gündeme geldiğini söyledi.

"İHA KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ YAPABİLİRİZ"
'nın bildirdiğine göre, Berlin'den geçtiği 'ın başkenti 'de ziyareti ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Akar, Kramp-Karrenbauer'e 'nin insansız hava aracı (İHA) üretiminde önemli bir noktaya geldiğini hatırlattığını belirterek, "İHA konusu dahil birçok konuda işbirliği yapmak suretiyle çalışmalarımızı sürdürebileceğimizi ifade ettik" dedi. Hürriyet'in haberine göre Almanya ile 'nin ihtiyacı olan çeşitli silah sistemleri, araç, gereç ve yedek parçalar konusunda çok sıkı işbirliği olduğunu ifade eden Akar, önümüzdeki dönemde bu işbirliğinde olumlu gelişmeler beklediğini vurguladı.

IRINI ELEŞTİRİSİ
Karrenbauer'in görüşme sonrası yaptığı "zorlu konuların da ele alındığına" yönelik değerlendirmesinin hatırlatılarak, bu konuların neler olduğunun sorulması üzerine Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Son derece samimi, açık, şeffaf görüş alışverişinde bulunduk. FETÖ konusunda, YPG'nin PKK'dan farklı olmadığı, İrini operasyonunun BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümetini cezalandırmak gibi pratikte bir sonuç doğurduğu konularındaki görüş ve değerlendirmelerimizi Sayın Bakan ile paylaştık. Biz Almanya'yı çok yakın dost, ortak ve müttefik olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu konular dahil tüm konuları görüşmek suretiyle bir çözüme varabileceğimizi bunun da Türkiye, Almanya ve Avrupa için iyi sonuçlar doğuracağına inandığımızı belirtmek istiyorum."

Geçen kasım ayında Türkiye bayraklı gemiye 'ya yönelik ambargosunu ihlal ettiği gerekçesiyle İrini operasyonunda görev alan Alman fırkateyninden müdahalede bulunulmuştu.

SOMUT ADIM BEKLENTİSİ
Kramp-Karrenbauer'in, Türkiye ve arasındaki sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesini desteklediğini, bu konuda yardımcı olmaya devam edeceklerini söylediğini belirten Akar, "Birçok konuda benzer görüşlere sahip olduğumuzu büyük bir memnuniyetle müşahede ettik. Önümüzdeki günlerde bu görüşmeye bağlı olarak özellikle savunma ve güvenlik konularında bazı somut adımların atılacağını değerlendiriyorum" dedi.

BUDAPEŞTE'DE TÜRK ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Milli Savunma Bakanı Akar, Almanya ziyaretinin ardından önceki gün Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye geçti. Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko tarafından karşılanan Akar, Budapeşte Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. İki ülke ulusal marşlarının çalındığı törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından Bakan Akar ve Benko, şehitlikteki mezarlara karanfil bıraktı. Akar, beraberinde Benko ile Gül Baba Türbesi'ni de ziyaret etti. Basın toplantısında ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Benko, "İleriyi gösteren birçok önemli konuyu görüşebildik. Bizim ortak çalışmalarımız NATO içerisinde gerçekleşiyor ve ortak amacımız güvenlik, istikrar ve barışın sağlanmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

YUNAN HEYETİNİ ANKARA'YA BEKLİYORUZ
NATO'da Yunanistan ile ayrıştırma toplantılarının sürdüğünü, Türkiye ve Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin de İstanbul'da yapıldığını hatırlanan Savunma Bakanı Akar, "İlaveten bizim daha önce başlattığımız güven arttırıcı önlemler çerçevesinde yapılan çalışmalar var. Bunların ikisi Atina'da gerçekleştirildi biri Ankara'da yapıldı. Bunun dördüncüsü için de ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu muhataplarımıza ilettik. Toplantıların devamı bakımından Yunan komşularımızın Ankara'ya gelmelerini bekliyoruz. Bu toplantılarla diyaloğu sürdürmek suretiyle Türkiye ve Yunanistan arasındaki problemlere siyasi, barışçıl çözümler bulmayı umut ediyoruz. Bu konuda biz son derece istekliyiz. Bu sorunların çözülmesi için gerekli katkıları sağlamaya hazır olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz" dedi.

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