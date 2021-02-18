Kılıçdaroğlu ve HDP'nin iftirasını şehit annesi yalanladı: Devlet değil PKK öldürdü oğlumu





"CUMHURBAŞKANI BENİ ARADI, HEPSİNİN 'KÖKÜNÜ KAZI' DEDİM"

Acı haberi aldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini aktaran Ayşe Güler, "Kazı dedim, kökünü kazı onların. Benim oğlumun intikamını al dedim. 13 tane şehidin intikamını al dedim. Hepsini söyledim. Bana tamam dedi" ifadelerini kullandı.



KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile bir olduğunu ve devleti karalamaya çalıştığını öne süren şehidin acılı annesi Ayşe Güler, "Kılıçdaroğlu yalan söylüyor. İnsanları birbirine düşürüyor. Kılıçdaroğlu ve HDP bir oluyor, devleti karalamak istiyor. Kıskanıyor ve özellikle söylüyor. Hepsi yalan. Cenazelerimizde bir şey yok ölülerimizde bir şey yok. PKK yapmış. Bu karalamaları Kılıçdaroğlu ve HDP yapıyor. Ben onları Allah'a bıraktım, devlete bıraktım. Devlet onlardan intikamımızı alacak ben bir şey demiyorum. Vatan sağ olsun. Devlet var bizim arkamızda. Ben oğlumu yetiştirdim, büyüttüm. PKK vurdu benim oğlumu. Ben oğlumu devlete verdim, onlara vermedim" şeklinde konuştu.