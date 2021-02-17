17 Şubat 2021, Çarşamba
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İngiltere'de gündem Türk İHA/SİHA'ları! Neden bizde yok?

Türk İHA/SİHA'ları Almanya'dan sonra İngiltere'de de gündem olmaya devam ediyor. Avrupa'nın hayranlıkla takip ettiği Türk İHA/SİHA'ları İngiliz basınında hükümeti hedef aldırttı. Telegraph gazetesi, "Bizim ordumuzda SİHA neden yok?" sorusunu yöneltti.

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Giriş Tarihi: 17.02.2021
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İngiltere'de gündem Türk İHA/SİHA'ları! Neden bizde yok?

'nin ürettiği Silahlı İnsansız Hava Araçları'nın (SİHA) ülke sınırları dışında elde ettiği başarılar, İngiliz basınının dikkatini çekti.

Telegraph gazetesinde yer alan "Ordunun büyüklüğü, ölümcül savaş etkisinden daha az önemli" başlıklı yazıda, savaşın doğasının hızla değiştiğine dikkat çekildi.

"AZERBAYCAN TÜRK SİHA'LARI İLE HEDEFİNE ULAŞTI"

Libya ve Ukrayna'dan Dağlık Karabağ'a kadar yakın tarihli çatışmalarda, modern teknoloji sayesinde savaş alanında hızlı başarı elde edildiği kaydedildi.

Türk yapımı İHA ve SİHA'lara işaret edilen yazıda, "Dağlık Karabağ'da Azerbaycan güçlerinin bu toprakları ele geçirmede elde ettikleri başarı buna iyi bir örnek. Azerbaycanlılar, Ermeni mevzilerinin üstesinden gelmek için birlik göndermek yerine, Türk (Bayraktar) TB2 uçakları kullanarak hedeflerine ulaştı." denildi.

İNGİLİZ ORDUSU KENDİ SİHA PROGRAMINI YÜRÜTMEK İSTİYOR

Türkiye imzalı insansız araçların, operasyon kapsamında yüzlerce zırhlı aracı ve hava savunma sistemini yok ettiğinin altı çizildi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Azerbaycan'ın ortaya koyduğu performanstan son derece etkilendiği, Savunma Bakanlığı'ndan İngiliz ordusu için kendi SİHA programını geliştirmesini istediği aktarıldı.

Türkiye'nin İHA ve SİHA'larının ayrıca Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek amacıyla söz konusu ülkede kullanıldığı belirtildi.

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