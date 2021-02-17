İngiltere'de gündem Türk İHA/SİHA'ları! Neden bizde yok?

Türk yapımı İHA ve SİHA'lara işaret edilen yazıda, "Dağlık Karabağ'da Azerbaycan güçlerinin bu toprakları ele geçirmede elde ettikleri başarı buna iyi bir örnek. Azerbaycanlılar, Ermeni mevzilerinin üstesinden gelmek için birlik göndermek yerine, Türk (Bayraktar) TB2 uçakları kullanarak hedeflerine ulaştı." denildi.