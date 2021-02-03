Türkiye İHA için yeni bir sistem geliştirdi! Hiçbir düşman kaçamayacak
Türkiye İHA'ları için yeni bir proje geliştirdi. Dünyanın birçok yerinden İHA'ya övgü yağarken, Türkiye geliştirmeye devam ediyor. Avrupa ülkelerinin de yakın takibe aldığı Türk İHA'ları için yapılan MİLSAR sistemi 27 km'den büyük bir görüş avantajı sağlayacak. İşte İHA, helikopter ve sabit kanat araçlarında rahatlıkla kullanılabilecek olan yeni sistemin özellikleri.
İHA'larda da kullanılabilecek olan MILSAR istihbarat, keşif-gözetleme, baskılama ve taarruz operasyonları için hava platformlarında kullanılmak üzere tasarlanmış bir radar sistemidir.
27 KM MENZİLDEN GÖRECEK
Potansiyel hedeflerin tespit ve takibinde kullanılan Hareketli Yer Hedef Tespiti (GMTI) modları bulunurken her hava durumunda yüksek çözünürlüklü radar görüntüsü, hedef sınıflandırma ve arazi topografyası üretme için Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) modları mevcuttur.
MİLSAR, kötü hava koşullarında bile, maksimum 27 km menzilden, 3mx3m, 1mx1m ve metre altı 30×30 cm çözünürlükte radar görüntüsü alabilmektedir. 30 kg ağırlığındaki MiLSAR'ın çapı 37 cm, yüksekliği ise 44,5 cm. ölçüleriyle İHA'lar için oldukça uygun boyut ve ağırlıktadır.
RADARINDAN KAÇIŞ YOK
Kolay enstalasyon özelliğiyle İnsansız Hava Araçları (İHA), helikopterler ve sabit kanat hava araçlarında rahatlıkla kullanılabilir. Bu yüksek teknoloji radar sistemi, kolaylıkla değiştirilebilmesine imkan sağlayan standart 15" EO/IR sensor taretiyle aynı mekanik arayüzlere sahiptir. MILSAR'ın "slew to cue" özelliğiyle EO/IR sistemiyle birlikte kullanılması İHA-SİHA birlikte operasyonlarının verimliliğini, İHA'nın geniş alan gözetleme kabiliyetini ve SİHA'nın taarruz kabiliyetini genişletmesi sebebiyle artırmaktadır.
MİLSAR, sis ve bulutlanma gibi kötü hava ve düşük görüş koşullarında düşük hız küçük boyut veya hızlı hareket eden potansiyel hedeflerin tespit ve takibini yapar. SAR özellikleri, gece ve gündüz düşük görüş şartlarında bulut-üstü gözetleme operasyonlarında yüksek çözünürlük ve uzun menzil görüntüleme sağlayan Stripmap ve Spotlight alt modlarını desteklemektedir.
GENİŞ ALAN VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÖRÜNTÜLEME
Radar plotları ve izleri, coğrafi referanslı plan-pozisyon göstergelerinde gösterilebilmekte veya sayısal harita üzerinde katman bilgisi olarak kullanılabilmektedir. Seçilen hedefin menzil – yönelim ve kurs – hız parametreleri anlık olarak operatör konsolunda gösterilebilmektedir. Stripmap modu gerçek-zamanlı hassas arazi profili çıkarma ve metre – altı çözünürlükte radar görüntüleme yapmakta ve geniş-alan gözetleme için kullanılmaktadır. Spotlight modu, hedeflerin özelliklerinin tespit, teşhiş ve sınıflandırılması için özelleştirilmiş bir görüntüleme sunmaktadır.
SİSTEM OPSİYONLARI
Sistemin hareketli insan tespiti (DMTI) ve kıyı bölgesinin gözetlenmesi (MMTI) için opsiyonel iki modu mevcuttur. MILSAR'ın opsiyonel Eşevreli Değişim Tespiti (CCD) özelliği, seçili bölgedeki farklılıkları ortaya çıkarırken,farklı zaman dilimlerinde elde edilen SAR görüntülerini karşılaştırarak seçili bölgedeki aktivitelerin anlaşılmasına imkan sağlamaktadır.
ÖZELLİKLER:
Çok Modlu Hava Radarı
Kompakt ve Hafif
Bütün Hava Koşullarında Gözetleme
Kara ve Deniz Sınırlarının Korunması
Geniş alan Gözetleme
Seçilebilir Çözünürlükler
Yüksek çözünürlüklü Radar Görüntüleme
Yüksek Hassasiyette Tek Darbe Takip
SİSTEM ÖZELLİKLERİ
Yanca Kapsama360°
Yükseliş Kapsama+10° / -55°
Minimum Menzil (GMTI/SAR)27 km/27 km
Minimum Menzil (GMTI/SAR)4 km/4 km
SAR Çözünürlükleri3mx3m;lmxlm;
30cmx30cm
Çalışma Voltajı20-30 VDC
Ortalama Güç Tüketimi600W
Ağırlık30kg
Boyut (çap x yükseklik)370mmx445mm