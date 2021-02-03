Türkiye İHA için yeni bir sistem geliştirdi! Hiçbir düşman kaçamayacak

GENİŞ ALAN VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÖRÜNTÜLEME

Radar plotları ve izleri, coğrafi referanslı plan-pozisyon göstergelerinde gösterilebilmekte veya sayısal harita üzerinde katman bilgisi olarak kullanılabilmektedir. Seçilen hedefin menzil – yönelim ve kurs – hız parametreleri anlık olarak operatör konsolunda gösterilebilmektedir. Stripmap modu gerçek-zamanlı hassas arazi profili çıkarma ve metre – altı çözünürlükte radar görüntüleme yapmakta ve geniş-alan gözetleme için kullanılmaktadır. Spotlight modu, hedeflerin özelliklerinin tespit, teşhiş ve sınıflandırılması için özelleştirilmiş bir görüntüleme sunmaktadır.