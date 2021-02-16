Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan çağrı: Sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla vatandaşlara 'aşı olun' çağrısında bulundu. Bakan Koca "Aylardır yaşadığımız korku, sonunda bir iğne ucu kadar küçülecek." dedi.
GÜNDEM İHA
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Pandemi sürecinde sosyal medya hesaplarından sık sık vatandaşları bilgilendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez de 'aşı olun' çağrısında bulundu. Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Aylardır yaşadığımız korku, sonunda bir iğne ucu kadar küçülecek. Sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım."