Teröristbaşı Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 22. yılı! İşte bebek katili Öcalan'ın kaçış rotası

Teröristbaşı ardından gittiği İtalya'da daha havalimanındayken iltica talebinde bulundu. Sahte pasaport kullandığı için tutuklandı ancak geri bırakıldı. Teröristbaşı Öcalan 99'da tekrardan Rusya'ya gitti. 29 Ocak'ta ise tekrar Yunanistan'a geçti. 31 Ocak'ta Belarus veya Hollanda'ya gitmek için harekete geçen teröristbaşı Öcalan'a izin verilmedi.