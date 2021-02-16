Teröristbaşı Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 22. yılı! İşte bebek katili Öcalan'ın kaçış rotası
Bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan, 22 yıl önce Türk emniyet güçleri tarafından Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Türkiye'den kaçmak için ülke ülke gezen teröristbaşı Öcalan, Hollanda'ya kaçtığını zannederken Türk emniyet güçlerine yakalanarak 15 Şubat 1999'da Türkiye'ye getirildi. İşte Öcalan'ın kaçış rotası.
Hain terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın siyasi sığınma hayaliyle ülke ülke dolaşmasının ardından Hollanda'ya gitmek için geldiği Kenya'nın başkenti Nairobi'deki havaalanında Türk güvenlik güçleri tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin ardından tam 22 yıl geçti. (15 Şubat 1999)
Suriye'den sınır dışı edilen teröristbaşı Öcalan, Yunanistan'a gitti. İltica talebi kabul edilmeyen Öcalan kendisine tahsis edilen jetle Rusya'ya geçti.
Teröristbaşı ardından gittiği İtalya'da daha havalimanındayken iltica talebinde bulundu. Sahte pasaport kullandığı için tutuklandı ancak geri bırakıldı. Teröristbaşı Öcalan 99'da tekrardan Rusya'ya gitti. 29 Ocak'ta ise tekrar Yunanistan'a geçti. 31 Ocak'ta Belarus veya Hollanda'ya gitmek için harekete geçen teröristbaşı Öcalan'a izin verilmedi.
Teröristbaşı Öcalan 2 Şubat'ta Kenya'ya gitti. Kenya'da olduğu ve sığınmak için Hollanda'ya gideceği bilgisini alan MİT ekipleri operasyon için düğmeye bastı.
İşadamı Cavit Çağlar'dan kiralanan uçak Yunanistan'ın uçağına benzetilmek için boyandı ve kuyruk konuldu. Teröristbaşı Öcalan havalimanına girdiğinde Yunanistan'dan gelen ve kendisini Hollanda'ya götürecek uçağa bineceğini zannediyordu.
Uçağın kapılarının açılması ile teröristbaşı Öcalan 1 dakika içerisinde paketlendi ve uçağın kapıları kapatıldı.
Bebek katili Öcalan 15 Şubat 1999'da Türkiye'ye getirildi.