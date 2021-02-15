16 Şubat 2021, Salı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayısı haritası

Sağlık Bakanı , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Yerinde karar dönemindeyiz'' ifadelerini kullanarak illerdeki vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı. İşte illere göre haftalık vaka sayısı haritası...

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Giriş Tarihi: 15.02.2021 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayısı haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı: Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz.

İL İL VAKA SAYISI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

İllere göre haftalık (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 60,19, Ankara'da 35,49, İzmir'de 44,39 oldu.

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