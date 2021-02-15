Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayısı haritası
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Yerinde karar dönemindeyiz'' ifadelerini kullanarak illerdeki vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı. İşte illere göre haftalık vaka sayısı haritası...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı: Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz.
İL İL VAKA SAYISI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ
İllere göre haftalık (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 60,19, Ankara'da 35,49, İzmir'de 44,39 oldu.
Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz. https://t.co/RVlhe7oIYm pic.twitter.com/Uq4k2Tfmiz— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 15, 2021