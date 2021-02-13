Hollanda aşılama konusunda Türkiye'yi örnek gösterdi! Sağlık Bakanı Koca "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var" dedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hollanda'da yayınlanan bir haberin görüntülerini paylaşarak "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var" ifadelerini kullandı. Haberde Hollanda'da kış şartları nedeniyle vatandaşlara aşının ulaşmadığı ifade edilirken, Türkiye'de sağlık çalışanlarının zorlu şartlarda görevlerini nasıl yerine getirdiğine yer verildi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hollanda'da yayınlanan bir haberin görüntülerine yer vererek "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var" ifadelerini kullandı.
HOLLANDA TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ
Hollanda'da yayın yapan RTL Nieuws adlı kanalda Hollanda'da kış şartları nedeniyle bazı test yollarının ve aşı yerlerine ulaşılmadığı haber yapılırken Türkiye örnek gösterildi.
EMEKTAR SAĞLIKÇILARIN HİKAYESİ
Türkiye'de bazı illerde yaşanan yoğun kar yağışına rağmen sağlık çalışanlarının her koşulda hizmet verdikleri belirtilirken, sağlık çalışanlarının zorlu şartlarda görev yaptığı anlara da haberde yer verildi.