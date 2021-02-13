Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hollanda'da yayınlanan bir haberin görüntülerine yer vererek "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var" ifadelerini kullandı.

HOLLANDA TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Hollanda'da yayın yapan RTL Nieuws adlı kanalda Hollanda'da kış şartları nedeniyle bazı test yollarının ve aşı yerlerine ulaşılmadığı haber yapılırken Türkiye örnek gösterildi.

EMEKTAR SAĞLIKÇILARIN HİKAYESİ

Türkiye'de bazı illerde yaşanan yoğun kar yağışına rağmen sağlık çalışanlarının her koşulda hizmet verdikleri belirtilirken, sağlık çalışanlarının zorlu şartlarda görev yaptığı anlara da haberde yer verildi.