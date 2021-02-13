13 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Hollanda aşılama konusunda Türkiye'yi örnek gösterdi! Sağlık Bakanı Koca "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var" dedi

Hollanda aşılama konusunda Türkiye'yi örnek gösterdi! Sağlık Bakanı Koca "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var" dedi

Sağlık Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'da yayınlanan bir haberin görüntülerini paylaşarak "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var" ifadelerini kullandı. Haberde Hollanda'da kış şartları nedeniyle vatandaşlara aşının ulaşmadığı ifade edilirken, 'de sağlık çalışanlarının zorlu şartlarda görevlerini nasıl yerine getirdiğine yer verildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.02.2021 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021
ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hollanda'da yayınlanan bir haberin görüntülerine yer vererek "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var" ifadelerini kullandı.

HOLLANDA TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Hollanda'da yayın yapan RTL Nieuws adlı kanalda Hollanda'da kış şartları nedeniyle bazı test yollarının ve aşı yerlerine ulaşılmadığı haber yapılırken Türkiye örnek gösterildi.

EMEKTAR SAĞLIKÇILARIN HİKAYESİ

Türkiye'de bazı illerde yaşanan yoğun kar yağışına rağmen sağlık çalışanlarının her koşulda hizmet verdikleri belirtilirken, sağlık çalışanlarının zorlu şartlarda görev yaptığı anlara da haberde yer verildi.

Son dakika | Türkiyede koronavirüsten kaç kişi öldü? | Sağlık Bakanlığı 13 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu SON DAKİKA | TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? | SAĞLIK BAKANLIĞI 13 ŞUBAT 2021 KOVİD-19 VAKA VE VEFAT TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA