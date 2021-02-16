16 Şubat 2021, Salı
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Son dakika: Türkiye TCG Çeşme Gemisi için Navtex ilan etti!

Son dakika haberine göre  Denizi'nde hidrografik araştırmalar sebebiyle  için Navtex ilan etti. Navtex'in süresi 2 Mart'ta sona erecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2021
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Son dakika: Türkiye TCG Çeşme Gemisi için Navtex ilan etti!

Navtex, TCG Çeşme Gemisi'nin 18 Şubat-2 Mart tarihleri arasında yürüteceği çalışmalar nedeniyle yayımlandı.

Ege denizindeki hidrografik araştırma, yer altı ve yer üstündeki sularının oluşumu ve dağılımını ortaya koymaya ilişkin çalışmayı kapsıyor.

Navtex'in süresi 2 Mart'ta sona erecek.

NAVTEX NEDİR? NAVTEX İLANI NE ANLAMA GELİYOR?
Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

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