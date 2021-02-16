Kritik gün: Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

Son dakika... Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta gerçekleştirilecek? Türkiye'deki koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeler ile birlikte kısıtlamalar ile ilgili alınacak yeni tedbirlerin görüşüleceği Bilim Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kritik toplantı öncesinde kısıtlamaların hangi tarihte kalkacağını merak eden vatandaşlar, toplantının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 16.02.2021 09:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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