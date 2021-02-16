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Kritik gün: Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

Son dakika... Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta gerçekleştirilecek? Türkiye'deki koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeler ile birlikte kısıtlamalar ile ilgili alınacak yeni tedbirlerin görüşüleceği Bilim Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kritik toplantı öncesinde kısıtlamaların hangi tarihte kalkacağını merak eden vatandaşlar, toplantının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 16.02.2021 09:18
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Kritik gün: Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

Son dakika.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin mücadele titizlikle yürütülüyor. Son 24 saatte 116 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 945 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 660 oldu. Salgına ilişkin son gelişmelerin görüşüleceği kritik toplantı bugün gerçekleştirilecek. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kritik gün: Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından 19.00-200 saatleri arasında yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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Kritik gün: Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

İL BAZINDA 7 GÜNLÜK KOVİD-19 VAKA SAYILARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8-14 Şubat haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz." ifadesini kullandı.

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Kritik gün: Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

Bakanlığın "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, her 100 bin kişide illere göre haftalık (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

"Adana (59,95), Adıyaman (100,55), Afyonkarahisar (22,32), Ağrı (27,50), Aksaray (92,01), Amasya (96,06), Ankara (35,49), Antalya (78,20), Ardahan (65,63), Artvin (78,42), Aydın (35,21), Balıkesir (83,65), Bartın (44,69), Batman (12,49), Bayburt (60,71), Bilecik (35,41), Bingöl (26,81), Bitlis (10,35), Bolu (44,96), Burdur (75,54), Bursa (34,87), Çanakkale (37,61), Çankırı (22,86), Çorum (35,36), Denizli (32,52), Diyarbakır (17,53), Düzce (43,99), Edirne (65,66), Elazığ (50,42), Erzincan (60,37), Erzurum (37,71), Eskişehir (30,99), Gaziantep (26,72), Giresun (184,34),

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Kritik gün: Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

Gümüşhane (97,18), Hakkari (9,55), Hatay (62,82), Iğdır (23,28), Isparta (33,88), İstanbul (60,19), İzmir (44,39), Kahramanmaraş (39,38), Karabük (34,15), Karaman (103,16), Kars (17,79), Kastamonu (29,73), Kayseri (56,71), Kırıkkale (43,23), Kırklareli (52,61), Kırşehir (29,90), Kilis (51,57), Kocaeli (88,19), Konya (90,99), Kütahya (50,91), Malatya (40,92), Manisa (42,52), Mardin (15,33), Mersin (90,57), Muğla (54,94), Muş (16,28), Nevşehir (66,16), Niğde (54,67), Ordu (194,42), Osmaniye (139,81), Rize (202,44), Sakarya (76,77), Samsun (171,29), Siirt (21,37), Sinop (79,52), Sivas (33,08), Şanlıurfa (27,12), Şırnak (7,82), Tekirdağ (55,37), Tokat (118,52), Trabzon (228,02), Tunceli (38,96), Uşak (27,70), Van (14,89), Yalova (75,17), Yozgat (41,07), Zonguldak (54,67)."