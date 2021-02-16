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Son dakika: Gara’da 13 vatandaşımızı şehit eden PKK’lı teröristin kimliğini açıklandı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı  Meclis’te düzenlenen özel oturumda, ’da 13 vatandaşı şehit eden PKK’lı teröristin kimliğini açıkladı. Bakan Akar, teröristin 2017’den önce  bölgesinde birçok katliama katıldığını ve buradan bir şekilde kaçarak ’da, Derik’te 2017-2018 yıllarında sözde cephe sorumlusu olarak görev yaptığını bildirdi.

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Giriş Tarihi: 16.02.2021 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021
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Son dakika: Gara’da 13 vatandaşımızı şehit eden PKK’lı teröristin kimliğini açıklandı

Bakan Akar sözde mağara sorumlusu 'Sorej' kod adlı Kamuran Ataman isimli teröristin turuncu listede arandığını bildirdi. Turuncu listede aranan teröristin fotoğrafı ortaya çıktı.

Bakan Akar, teröristin 2017'den önce Beytüşşebap bölgesinde birçok katliama katıldığını ve buradan bir şekilde kaçarak Kamışlı'da, Derik'te 2017-2018 yıllarında sözde cephe sorumlusu olarak görev yaptığını bildirdi.

Bakan Akar, teröristin hastalandığı ya da yaralandığı için Derik'ten Gara'ya gönderildiğini bildirdi. Bakan Akar, operasyon sırasında teslim olan teröristin ifadesine göre, sözde mağara sorumlusu olan terörist Kamuran Ataman'ın 13 vatandaşın şehit edilmesinden sorumlu olduğunu bildirdi.

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