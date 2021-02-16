Son dakika | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? | Sağlık Bakanlığı 16 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 794 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 906 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi hayatını kaybetti. İşte günün Kovid-19 tablosunun detayları...
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısını açıkladı. İşte günün Kovid-19 tablosunun detayları...
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 794 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 906 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1201 oldu, 7 bin 189 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 489 bin 624'e yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
GEÇMİŞ TARİHLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI...
15 ŞUBAT
14 ŞUBAT
13 ŞUBAT
12 ŞUBAT
11 ŞUBAT
10 ŞUBAT
9 ŞUBAT
8 ŞUBAT
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7 ŞUBAT
6 ŞUBAT