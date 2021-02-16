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Son dakika | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? | Sağlık Bakanlığı 16 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük (Kovid-19) sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 794 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 906 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi hayatını kaybetti. İşte günün Kovid-19 tablosunun detayları...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2021 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021
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covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük (Kovid-19) sayısını açıkladı. İşte günün Kovid-19 tablosunun detayları...

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 794 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 906 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1201 oldu, 7 bin 189 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 489 bin 624'e yükseldi.

Ayrıntılar geliyor...

GEÇMİŞ TARİHLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI...

15 ŞUBAT

14 ŞUBAT

13 ŞUBAT

12 ŞUBAT

11 ŞUBAT

10 ŞUBAT

9 ŞUBAT

8 ŞUBAT

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