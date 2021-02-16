Son dakika... İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 17 Şubat İstanbul'da okullar tatil olacak mı, kaç gün? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul Valiliği tarafından beklenen açıklama geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 1 gün daha ara verildiğini açıkladı. Milyonlarca öğrenci ve velinin yanıtı beklediği soru cevap bulmuş oldu. İşte, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 17 Şubat İstanbul'da okullar tatil olacak mı, kaç gün? Valilik açıkladı...

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 17 ŞUBAT İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI, KAÇ GÜN?

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle "yüz yüze eğitim"e yarın ara verildiğini açıkladı.

Yerlikaya'nın yazılı açıklaması şu şekilde:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığımız son verilere göre; Salı ilimizde hava durumunun; 'Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, yerel olarak kuvvetli (5-20 cm) kar sağanakları şeklinde etkili olması bekleniyor. 17 Şubat 2021 Çarşamba günü ilimizde hava durumunun; "Parçalı ve çok bulutlu, Avrupa yakasında öğle, Anadolu yakasında akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçmesi, Anadolu yakasında yerel olmak üzere öğle saatlerine kadar kuvvetli olması' beklenmektedir"