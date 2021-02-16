BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

Diğer yandan kabine gündemine dair alınan son dakika bilgisine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar kuruluna brifing vereceği toplantıda okulların da kontrollü şekilde açılarak yüz yüze eğitim kapsamının genişlemesine bağlı olarak önümüzdeki dönemde atılacak adımlar, son koronavirüs tablosu, mutant virüsle ilgili gelişmeler, kısıtlamaların etkisi ve ikinci doz aşılama çalışmaları ele alınacak.

Toplantıda vaka sayılarına bağlı olarak bölgesel olarak bazı kısıtlamaların esnetilebileceği belirtiliyor.