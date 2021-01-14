FETÖ'nün "sivil imam"larına MİT tırları davası! Gizli tanık her şeyi anlattı: 2013'te planlamışlar

Mahkemece kabul edilen iddianamede, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında yakalanan ve örgütün sözde "jandarma imamı" olduğu gerekçesiyle 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Nurettin Oruç ile başka suçtan tutuklu Abdurrahman Ö. ve Yasin Y. ile tutuksuz sanıklar H.A, H.Ü, S.Y, K.K.K, A.D, B.A. ile firari Ahmet Numan A, Ali Ç, Ali S, Cemil Y, Feyzullah G, Hasan Hüseyin K, Hüseyin C, Mustafa İ. ve Uğur A'nın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama" ve "terör örgütü yöneticiliği veya örgüt üyeliği" suçlarından 50'şer yıl 5'er ay hapisle cezalandırılmaları istendi.

MİT tırlarının durdurulması ve aranmasına ilişkin detaylı bilgilere yer verilen iddianamede, tırların durdurulmasının FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) örgüt yapılanmasının sivil yöneticilerince planlanıp uygulandığı belirtildi.

İddianamede sanıkların, FETÖ'nün Diyarbakır'daki "güvenli ev" olarak adlandırılan bir villada gerçekleştirilen toplantıya "Karar Kurulu Üyesi" sıfatıyla katıldıkları, MİT tırlarının durdurulmasının birincil sorumlularından ve örgütün sözde "üst düzey" yöneticileri oldukları anlatıldı.