FETÖ'nün "MİT kumpası" davasında savcı, sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi

Diğer sanıkların da yine benzer suçlardan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 26,5 yıldan 45,5 yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianame ekinde yer alan belgelerin milli savunmaya ve milli güvenliğe ilişkin devlet sırrı olabilecek nitelikte belgeler olma ihtimali bulunduğundan devlet sırrı sayılmasına karar verip bu evrakın incelenmesinin ve belgelerden örnek alınmasının mahkeme heyeti haricinde kalan kişiler yönünden yasaklanmasına hükmetmişti.