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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu'nun mevkidaşı Blinken ile yaptığı görüşmede ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınarak bazı bölgesel meseleler ile FETÖ, PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye ve Doğu Akdeniz konularına da değinildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2021 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Kritik görüşmede, yeni ABD yönetimiyle karşılıklı saygıya dayanan açık ve samimi bir diyalog geliştirme hususunda mutabık kalındı.

Görüşmede ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınırken, bazı bölgesel meseleler ile FETÖ, PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye, Doğu Akdeniz konularına da değinildi.

ABD: SALDIRIDAN PKK SORUMLU!

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bakan Çavuşoğlu'na, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziyelerini iletti ve bundan PKK'nın sorumlu olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Blinken ile Çavuşoğlu, Suriye'deki savaşın siyasi çözümüne destek ve iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABDli mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, ABD'Lİ MEVKİDAŞI ANTONY BLİNKEN İLE GÖRÜŞTÜ

ABD'YE "GARA" TEPKİSİ

Görüşmede Gara katliamı ile ilgili ABD tarafından son dönemde yapılan açıklamalardan duyulan rahatsızlık dile getirildi.

GÖRÜŞME DETAYLANDIRILACAK

Bakan Çavuşoğlu ve Blinken önümüzdeki dönemde gündemdeki tüm konuları daha ayrıntılı bir şekilde görüşme konusunda mutabık kaldı.

ABD'DEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin PKK katliamına ilişkin açıklamasına yönelik tepkinin "en kuvvetli şekilde" dile getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçisi David Satterfield bugün bakanlığımıza çağrılarak ABD açıklamasına ilişkin tepkimiz en kuvvetli şekilde dile getirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı dilediği mesajında, "ABD, Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde öldürülmesinden üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer vermişti.

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