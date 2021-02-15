Abdullah Ağar'dan A Haber'de ABD ve Avrupa'ya PKK tepkisi! "ABD mi PKK'yı PKK mı ABD'yi güdüyor?"

AĞAR'DAN ABD'YE SERT TEPKİ: SİZ Mİ PKK'YI, PKK MI SİZİ GÜDÜYOR?

Avrupa ve ABD'den Türkiye'nin terörle mücadelesine destek gelmediğini vurgulayan Ağar, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "ABD ekseninden yapılan açıklama son derece hatalı. Ne güven anlamında bir karşılığı var ne de müttefiklik anlamında bir anlamı var. 'Eğer öyleyse.' Öyle değil mi? Siz mi PKK'yı güdüyorsunuz, PKK mı sizi güdüyor? Böyle bir soru sormak zorunda kalıyoruz. Bu açıklamayı kim yaptırdıysa, PKK'nın ortaya koyduğu dezenformasyondan etkilenmiş." ifadelerini kullandı.

Ağar sözlerine şöyle devam etti;

"Geçtiğimiz günlerde YPG/PKK'nın Suriye'deki elebaşı Mazlum Abdi, ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti bölgeye gelip birbirlerine entegrasyonla ilgili yönlendirmelerde PKK sitelerinden biri şu ifadeleri kullandı; Mazlum Abdi, ABD Dışişleri Bakanlığı heyetini kabul etti. ABD'nin düştüğü duruma bakar mısınız? Bir terör örgütünün sözde yetkili tarafından makamında kabul edilir durumuna düştü. Bu yanlış siyaset ve stratejiler olarak kendisini gösterdi. Bunun bedelini kendileri de ödüyor, bize de ödetiyorlar bölgede herkes ödüyor."