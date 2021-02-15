Abdullah Ağar'dan A Haber'de ABD ve Avrupa'ya PKK tepkisi! "ABD mi PKK'yı PKK mı ABD'yi güdüyor?"
ABD'nin 'eğer'li Gara açıklaması A Haber canlı yayınında Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ile İBN Haldun Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Talha Köse tarafından değerlendirildi. Köse, "ABD ve Avrupa'nın PKK'yı koruduğu Türkiye'ye DEAŞ'la değil de PKK ile mücadele ettiğinde tepki göstermelerinden anlaşılıyor" dedi. ABD'nin terör örgütlerine sahip çıkmasına tepki gösteren Ağar ise bölgedeki etnik grupların hedef alındığını söyledi.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ve İBN Haldun Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Talha Köse, A Haber'de ABD'nin Gara açıklamasını değerlendirdi.
İBN Haldun Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Talha Köse, Batı ülkelerinin PKK'nın katliamlarına sessiz kalmasına tepki gösterdi.
Önemli açıklamalarda bulunan Köse, "Bu örgüt yaklaşık 2015 yılından beri yoğun bir şekilde ABD'nin himayesinde çalışıyor. Bütün Irak ve Suriye operasyonlarını ABD'nin desteği içerisinde yapıyor. Türkiye yapmış olduğu operasyonlarla bu bloğu bölmek için önemli adımlar atmış oldu. Daha önceki operasyonlarda da ABD ve Batı'nın bu operasyonlara tepkisi oldu. Türkiye sıkıştırılmasına rağmen operasyonlarla terörle mücadelesine devam etti ve alanını genişletmiş oldu. Türkiye DEAŞ ile mücadele ettiği dönemde bir tepki görmedi ancak hedef PKK olduğunda ABD ve Avrupa'dan yoğun bir tepki oldu." şeklinde konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NET MESAJ
Köse açıklamasında Başkan Erdoğan'ın dünyaya Türkiye'nin terörle mücadelesinden dönmeyeceği mesajını verdiğini belirtti.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını yorumlayan Köse, "Türkiye'nin yaptığı operasyonda ortaya çıkan PKK katliamı, DEAŞ ile farklı olmadıklarını bir kez daha gözler önüne serdi. ABD'nin uzantılarının uluslararası siyasette verilen destekler görüldü. Başkan Erdoğan'ın verdiği mesaj da çok netti; "Bu örgütler sizin himayenizde, bizim için de DEAŞ'tan farkları yok operasyonlarımızı engelleyemeyeceksiniz" dedi.
AĞAR'DAN ABD'YE SERT TEPKİ: SİZ Mİ PKK'YI, PKK MI SİZİ GÜDÜYOR?
Avrupa ve ABD'den Türkiye'nin terörle mücadelesine destek gelmediğini vurgulayan Ağar, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "ABD ekseninden yapılan açıklama son derece hatalı. Ne güven anlamında bir karşılığı var ne de müttefiklik anlamında bir anlamı var. 'Eğer öyleyse.' Öyle değil mi? Siz mi PKK'yı güdüyorsunuz, PKK mı sizi güdüyor? Böyle bir soru sormak zorunda kalıyoruz. Bu açıklamayı kim yaptırdıysa, PKK'nın ortaya koyduğu dezenformasyondan etkilenmiş." ifadelerini kullandı.
Ağar sözlerine şöyle devam etti;
"Geçtiğimiz günlerde YPG/PKK'nın Suriye'deki elebaşı Mazlum Abdi, ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti bölgeye gelip birbirlerine entegrasyonla ilgili yönlendirmelerde PKK sitelerinden biri şu ifadeleri kullandı; Mazlum Abdi, ABD Dışişleri Bakanlığı heyetini kabul etti. ABD'nin düştüğü duruma bakar mısınız? Bir terör örgütünün sözde yetkili tarafından makamında kabul edilir durumuna düştü. Bu yanlış siyaset ve stratejiler olarak kendisini gösterdi. Bunun bedelini kendileri de ödüyor, bize de ödetiyorlar bölgede herkes ödüyor."
3 ETNİK YAPIYI ETKİLEMEK İSTİYORLAR
ABD'nin PKK'yı ne amaçla kullandığına açıklık getiren Ağar, bölgedeki etnik grupların hedef alındığını söyledi.
A Haber canı yayınında konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Şöyle düşünmüş olabilirler; 'bölgede etnik anlamda 3 temel karakter var. Araplar, Acemler ve Türkler. Bunların tam ortasında Kürt etnik kimliğini istismar ederek bir organize terör örgütü üzerinden bu 3 etnik yapıyı baskı altına alabilirim, onları manipüle edebilirim ve onlarda istikrarsızlık yaratabilirim.' şeklinde konuştu.
Sonuç ise büyük bir başarısızlık. Trump'tan önceki iktidarların yeniden ABD'de revaçta olduğunu görüyoruz. "DEAŞ ile mücadele ediyoruz ortadan kazıyacağız" diyorlar yaptıkları sadece toprak kazanımını durdurmak. Eskiden sadece Suriye ve Irak'taydılar şimdi DEAŞ 22 ülkeye yayılmış durumda." dedi.
"TÜRKİYE HRİSTİYANLARI ÖLDÜRÜYOR" ALGISI YAPTILAR
Türkiye'nin terörle mücadelesine ket vurmak ve PKK'yı korumak için Batı medyasının iğrenç operasyonlar düzenlediğini hatırlatan Ağar, "Sözde Süryani askeri meclislerini sürmüş kişileri Mehmetçik'in üstüne saldılar. Mehmetçik ne yapacak, üstüne roketatar, tüfekle, güdümlü roketatarlarla saldıranları etkisiz hale getirmeyecek mi? Bu sefer de başladılar "Türkiye Hristiyanları katlediyor" demeye. Türkiye'yi dini anlamda ötekileştirecek şeytani bir kurnazlığa attılar. Ve buna hepsi atladı. Avrupa basını bunu yazdı. Kendilerinin terör örgütü olarak tanımladığı bir yapı ile işbirliği yapmaları büyük bir suç ama hesap soran yok. İsim değişiklikleri bu yüzden. 'PKK, yok bu YPG. Bu da PYD' Sürekli isim değişikliği yaparak terör örgütlerini aklamayla ilgili bürokratik bir süreç işlettiler." ifadelerini kullandı.