Türkiye, son yıllarda savunma sanayinde yaptığı milli hamleler ve yeni güvenlik stratejisi ile uluslararası alanda göz kamaştırıyor. Ancak dün olduğu gibi bugün de Türkiye’yi engelleme çabaları devam ediyor. Örneğin müttefik ülke ABD, Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından Türkiye’ye silah ambargosu uygulamıştı. Bugün de ABD yaptırım kartını yine masaya sürüyor. S-400 ve F-35 krizi yaşanıyor. İşte konunun arka planını anlatan A Haber’in analiz haberi…

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