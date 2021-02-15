PKK terör örgütü Gara'da 13 masum vatandaşımızı katletti. PKK'nın siyasi koluHDP ise katliamı kınamadı. Millet İttifakı'ndaki partiler ise HDP'ye karşı sessiz. Peki HDP katliama neden sessiz? HDP PKK'yı neden kınamıyor? Millet İttifakı'ndaki partiler HDP'ye neden sessiz? ​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

PKK terör örgütü Gara'da 13 masum vatandaşımızı katletti. PKK'nın siyasi kolu HDP ise katliamı kınamadı. Millet İttifakı'ndaki partiler ise HDP'ye karşı sessiz. Peki HDP katliama neden sessiz? HDP PKK'yı neden kınamıyor? Millet İttifakı'ndaki partiler HDP'ye neden sessiz? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.