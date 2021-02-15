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Son dakika: AK Parti ve MHP'den PKK'nın katliamına sessiz kalan Millet İttifakı'na sert tepki: Terör örgütü PKK'ya PKK diyemeyenler...

A Haber
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Giriş: 15.02.2021 12:47
Güncelleme:15.02.2021 13:13
PKK terör örgütü Gara'da 13 masum vatandaşımızı katletti. PKK'nın siyasi koluHDP ise katliamı kınamadı. Millet İttifakı'ndaki partiler ise HDP'ye karşı sessiz. Peki HDP katliama neden sessiz? HDP PKK'yı neden kınamıyor? Millet İttifakı'ndaki partiler HDP'ye neden sessiz? ​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

PKK terör örgütü Gara'da 13 masum vatandaşımızı katletti. PKK'nın siyasi kolu HDP ise katliamı kınamadı. Millet İttifakı'ndaki partiler ise HDP'ye karşı sessiz. Peki HDP katliama neden sessiz? HDP PKK'yı neden kınamıyor? Millet İttifakı'ndaki partiler HDP'ye neden sessiz? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika: AK Parti ve MHPden PKKnın katliamına sessiz kalan Millet İttifakına sert tepki: Terör örgütü PKKya PKK diyemeyenler... SON DAKİKA: AK PARTİ VE MHP'DEN PKK'NIN KATLİAMINA SESSİZ KALAN MİLLET İTTİFAKI'NA SERT TEPKİ: TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA PKK DİYEMEYENLER...
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