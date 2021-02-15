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PKK'nın sivil katliamına tepkiler
Doğu Anadolu'da kanaat önderleri ile sivil toplum kuruluşları, PKK'nın sivil katliamına tepki gösteriyor. Detayları Hakkari Yüksekova'da bulunan A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
Doğu Anadolu'da kanaat önderleri ile sivil toplum kuruluşları, PKK'nın sivil katliamına tepki gösteriyor. Detayları Hakkari Yüksekova'da bulunan A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.