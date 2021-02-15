Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan Topbaş’ın ardından Gökçek’in ölümünü istedi! Tepki yağıyor: Bu nefretle nasıl insan haklarını savunacaksınız?"
Antalya Baro Başkanı Polat Balkan; sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki şahsi hesabından, geçtiğimiz günlerde vefat eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş’ın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in ölümünü beklediğini açıkladı. İstanbul Barosu avukatlarından Serra Tuğba Genç, "Bu nefretle nasıl insan haklarını savunacaksınız?" diyerek tepki gösterirken Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek, "İtin duası kabul olsa gökten kemik yağardı. Şu ahlaksızlığa bakar mısınız!!! Bu tipler ülkemizde baro başkanlığı yapıyor" ifadelerini kullandı.
Polat Balkan, Kadir Topbaş'ın cenaze namazının kılındığı gün (14 Şubat) "Kadir Topbaş'ın ardından Melih Gökçek'i bekliyoruz!" ifadelerini kullanması, siyasiler ve hukukçular tarafından tepkiyle karşılandı.
OSMAN GÖKÇEK: "BU TİPLER ÜLKEMİZDE BARO BAŞKANLIĞI YAPIYOR"
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in oğlu ve Beyaz Tv Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, "İtin duası kabul olsa gökten kemik yağardı. Şu ahlaksızlığa bakar mısınız!!! Bu tipler ülkemizde baro başkanlığı yapıyor" ifadelerini kullandı.
GENÇ: BU NEFRETLE NASIL İNSAN HAKLARINI SAVUNACAKSINIZ?"
İstanbul Barosu avukatlarından Serra Tuğba Genç de; "Baro Başkanı titrini kullandığınız hesabınızdan pandemi nedeniyle hastalıkla imtihan riski siz de dahil herkes için artmışken böylesine hoyratça yazıyı nasıl kendinize yakıştırdınız? Düşmanlıkların, ayrılıkların unutulduğu bir konuda bu nefretle nasıl insan haklarını savunacaksınız?" diye sordu.
TATLI: "BU PAYLAŞIMI HUKUKÇU OLAN HELE HELE BARO BAŞKANLIĞI YAPAN BİR KİŞİ YAPMAZ!"
İstanbul Barosu avukatlarından avukat Cavit Tatlı ise; "Sanırım Başkanın hesabı çalınmış. Aksi takdirde bu paylaşımı hukukçu olan hele hele Baro Başkanlığı yapan bir kişi yapmaz!" dedi.
ÖZKAYA: "ALKOLÜN ÜST SINIRDA OLDUĞU BİR ZAMAN DİLİMİNDE YAZMIŞ OLMALI"
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya: "Çok yazık; şunu yazan kişi bir avukat ve baro başkanı. Güya demokrat bunlar. Tam bir faşist ve gerici. Kendileri gibi düşünmeyene yaşama hakkı tanımayan ortaçağ bağnazı. Alkolün üst sınırda olduğu bir zaman diliminde yazmış olmalı. Kelime israfı bir zavallı..."
TAYYAR: ÖLÜM DİLEMEK NASIL BİR RUH HALİDIR?
AK Parti Eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar: "Bir hukukçu, bir baro başkanı nasıl böyle bir paylaşımda bulunabilir? Ölüm dilemek nasıl bir ruh halidir? Aklı, vicdanı, ahlakı hangi ara çamura yatırıp böyle kirlettiniz?"
GÜNDOĞDU: "ZİHNİYETİNİZLE BİRLİKTE KİNİNİZDE BOĞULUN"
Memur-Sen Onursal Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu: "Bu kişi sözde hukuk adamıymış, Antalya baro başkanıymış! Ölülerin hukukuna saygı göstermeyenin dirilerin hukukuna saygı göstermesini beklemek ölü gözünden yaş beklemektir. Zihniyetinizle birlikte kininizde boğulun."
AVUKATLIK KANUNU'NUN 76. MADDESİ
Avukatlık Kanunu'nun 76. maddesinde; "Baroların kuruluş ve nitelikleri" yer alıyor. Söz konusu maddede, "Barolar; avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlâkını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır" deniliyor.