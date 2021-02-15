15 Şubat 2021, Pazartesi
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Elazığ'daki PKK operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

'ya yönelik operasyonlar kırsalda ve şehir merkezlerinde devam ediyor. 'da yapılan operasyonda 3 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2021
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Elazığ'daki PKK operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonda terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle HDP'lilerin de bulunduğu 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika: Balıkesir merkezli 20 ilde terör örgütü PKK/KCKya operasyon: 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı SON DAKİKA: BALIKESİR MERKEZLİ 20 İLDE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/KCK'YA OPERASYON: 46 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
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