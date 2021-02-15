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EGM açıkladı: Şehit polis Vedat Kaya’nın ihraç edildiği haberleri gerçeği yansıtmıyor

'nce, 'ta terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın, PKK tarafından kaçırıldıktan sonra Kararname (KHK) ile ihraç edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 15.02.2021 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
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EGM açıkladı: Şehit polis Vedat Kaya’nın ihraç edildiği haberleri gerçeği yansıtmıyor

'nden, "Şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın, tarafından kaçırıldıktan sonra KHK ile ihraç edildiği" yönündeki iddialara yönelik bir açıklama geldi. İddiaların asılsız olduğu belirtildi.

EGM'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya platformlarında yer alan, "şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın, PKK tarafından kaçırıldıktan sonra KHK ile ihraç edildiği" yönündeki haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

KHK'lar kapsamında yapılan kamu görevinden çıkarma işlemleri, ilgililerin isimleri ile birlikte 'de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir. Şehidimiz hakkında bu kapsamda herhangi bir işlem tesis edilmediği de ilgili KHK listelerine bakıldığında görülecektir.

Şehit polis memuru Vedat Kaya'nın memuriyet hakları, tarafından kaçırıldığı günden bu yana kesintisiz olarak devam etmiştir.

Menfur olayın ardından şehitlik işlemleri de başlatılmıştır.

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