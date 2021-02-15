"(13 Türk vatandaşı) deyip geçmeyelim, bunlar bizim kahramanlarımız, bu ülke için bedel ödeyen insanlar." diyen Yılmaz, şehitlerin ailelerine, yakınlarına ve tüm millete başsağlığı diledi.

Yılmaz, ABD'nin, bu elim olayı kınadığı metinde "olaya ilişkin soru işaretleri bulunmasının" kabul edilemeyeceğini ve bu tür cümlelerin bir müttefike yakışmadığını ifade etti.