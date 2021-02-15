Son dakika: İstanbul için kar ve fırtına uyarısı! İstanbul'da ne zaman fırtına çıkacak? Kar yağışı devam edecek mi?
Son dakika haberleri... İstanbul'da hafta sonu başlayan kar yağışı artarak devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için fırtına ve kar uyarısında bulundu. Yapılan son dakika açıklamasında Marmara bölgesinin fırtınalı havanın etkisi altında kalacağı belirtildi. İstanbulluları uyaran Meteoroloji, kar ve fırtına için saat verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü saat vererek İstanbulluları kar ve fırtınaya karşı uyardı. MGM'den yapılan son dakika açıklamasında kuvvetli fırtınanın beklendiği belirtildi. Peki İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? İstanbul'a fırtına ne zaman gelecek?
MARMARA İÇİN FIRTINA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Marmara bölgesinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kuvvetli fırtına (60-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.
Yapılan uyarıda fırtınanın akşam saatlerinde başlayıp yarın saat 18.00'da kadar devam edeceği kaydedildi.
SALI GÜNÜ KAR YAĞIŞI ARTACAK
İstanbul için yapılan açılamada kar yağışının devam edeceği belirtilirken,3 yurt genelinde de kar beklendiği açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde salı günü şiddetli kar yağışının görüleceğini duyurdu.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, Trakya'da biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ÖNEMLİ UYARILAR
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Marmara'nın doğusu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kütahya ve Afyon çevrelerinde yoğun kar(kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Yağışların Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli, Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.