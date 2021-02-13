Son dakika: Gara'da PKK'nın kalbi sökülüyor! Örgütün haberleşme ağı çökertildi

3 ASKERİMİZİN ŞEHİT OLDUĞU SİYANİ BÖLGESİ AVCI KOLU TARAFINDAN KUŞATILDI

Harekata, 40'tan fazla uçak katılırken, İHA/SİHA'ların yanı sıra tanker uçakları ve Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçakları da görev aldı. Gara Dağı'nda 10 Şubat'ta başlatılan Pençe Kartal-2 hava harekatında son 48 saatte Özel Kuvvetler Taburu'na bağlı seçkin komando birlikleri stratejik hakim tepelere indirildi, devamında avcı kolu oluşturularak Gara bölgesindeki Siyani bölgesi kuşatıldı. Üç askerimizin şehit olduğu Siyani'de teröristlerin tedavi edildiği iki ayrı revir imha edildi.