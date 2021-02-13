Son dakika: Gara'da PKK'nın kalbi sökülüyor! Örgütün haberleşme ağı çökertildi
Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'ya yönelik Gara'da yapılan tarihi operasyonda örgütün kalbi sökülüyor. 3 şehidimizin intikamı için hainlerin inlerini başlarına geçiren güvenlik güçleri, örgütün telsiz irtibat ağını da çökertmeyi başardı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe Kartal-2 Harekatı'ndan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yapılan açıklamada, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, toplamda 39 teröristin öldürüldüğü bildirildi. 3 Mehmetçik'in şehit olmasının ardından operasyona hız veren özel kuvvetler teröristlerin telsiz ağını çökertti, Avcı kolu ise kritik bölgeyi kuşattı.
39 TERÖRİST ETKİSİZ
"Pençe Kartal-2 Harekatı" kapsamında teröristlerce kullanılan 50'den fazla hedef hava harekatı ile imha edildi, 3'ü örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 39 terörist etkisiz hale getirildi.
3 ASKERİMİZİN ŞEHİT OLDUĞU SİYANİ BÖLGESİ AVCI KOLU TARAFINDAN KUŞATILDI
Harekata, 40'tan fazla uçak katılırken, İHA/SİHA'ların yanı sıra tanker uçakları ve Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçakları da görev aldı. Gara Dağı'nda 10 Şubat'ta başlatılan Pençe Kartal-2 hava harekatında son 48 saatte Özel Kuvvetler Taburu'na bağlı seçkin komando birlikleri stratejik hakim tepelere indirildi, devamında avcı kolu oluşturularak Gara bölgesindeki Siyani bölgesi kuşatıldı. Üç askerimizin şehit olduğu Siyani'de teröristlerin tedavi edildiği iki ayrı revir imha edildi.
TELSİZ AĞI ÇÖKERTİLDİ
Gara'ya açılan tüm yollar ve geçiş güzergâhları da Irak Bölgesel Kürt yönetimine bağlı Roj, Gulan ve Zaravani adıyla bilinen Özel Peşmerge gücü tarafından tutuldu. Tıkama görevi yürüten peşmergeler teröristlerin olası kaçışlarını engellemek için birçok noktaya konuşlandı.
Telsiz komuta merkezi binasının vurulması teröristlerin irtibat ağını çökertti. Gara'daki Meyroki kampında 2 yer altı lojistik deposu imha edildi. Kafya Vadisi'nde iki yeraltı silah deposu tam isabetle vuruldu.
Öldürülen 3 sözde yönetim kadrosundan birinin, PKK'nın sözde Behdinan saha sorumlusu, diğerinin de Gara eyalet sorumlusu olduğu öğrenildi.