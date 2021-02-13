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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Fatih Sultan Mehmet tablosu için çağrı: TÜBİTAK’a başvurun

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ; Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çağrıda bulundu.  Varank, İBB’nin ’nin yolları yerine bir tabloya ödeme yaptığını hatırlatarak, tablosu için karbon testi çağrısı yaptı ve “O tablonun kaç yıllık olduğunu öğrenmek istiyorsanız, gelin ’a başvurun. Biz karbon testiyle kaç yıllık olduğunu size söyleriz” dedi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 13.02.2021 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı ; Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

"GELİN TÜBİTAK'A BAŞVURUN! BİZ KARBON TESTİYLE TABLONUN KAÇ YILLIK OLDUĞUNU SİZE SÖYLERİZ"
Varank; tarafından 770 bin sterline (8 milyon) satın alınan ve ressam Bellini'nin olduğu iddia edilen tablosu için karbon testi çağrısı yaptı. Varank; "O tabloların kaç yıllık olduğunu öğrenmek istiyorsanız, gelin TÜBİTAK'a başvurun. Biz karbon testiyle kaç yıllık olduğunu size söyleriz" dedi.

"UTANMADAN SIKILMADAN 'BENİM BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA HASTANESİ'NİN YOLUNU YAPACAK BÜTÇEM YOK' DEDİ
Mustafa Varank, 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, pandemic döneminde 'nin yollarını bütçesinin olmadığı iddiasıyla yapmayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi:

"Bakın koronavirüs salgını patlak verir vermez, ne yaptık? Hemen mevcut hastaneleri bitirelim, yeni pandemi hastaneleri kuralım dedik, çalışmalarımıza başladık."

"Peki İstanbul'un CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı ne yaptı? Utanmadan sıkılmadan 'Benim Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin yolunu yapacak bütçem yok' dedi.

"ORİJİNALLİĞİ TARTIŞMALI BİR TABLOYA 8 MİLYON LİRA VERDİ"
"Sonra milletin sağlığı için, milletin canı için, kıyamadığı o bütçeyle ne yaptı biliyor musunuz? Gitti, orijinalliği tartışmalı bir tabloya 8 milyon lira verdi. Peki bu arkadaşın hiç utandığını gördünüz mü? Bu ego abidesi arkadaş, çıkıp bir kez özür diledi mi?"

"KARBON TESTİYLE TABLONUN KAÇ YILLIK OLDUĞUNU SİZE SÖYLERİZ"
"Bakın bunların pek bilimle alakası yok. Ben buradan kendilerine hatırlatayım. O tabloların kaç yıllık olduğunu öğrenmek istiyorsanız, gelin TÜBİTAK'a başvurun. Biz karbon testiyle onların kaç yıllık olduğunu size söyleriz. aklınızdaki şüpheleri de gideririz."

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