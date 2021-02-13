Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Fatih Sultan Mehmet tablosu için çağrı: TÜBİTAK’a başvurun

"ORİJİNALLİĞİ TARTIŞMALI BİR TABLOYA 8 MİLYON LİRA VERDİ"

"Sonra milletin sağlığı için, milletin canı için, kıyamadığı o bütçeyle ne yaptı biliyor musunuz? Gitti, orijinalliği tartışmalı bir tabloya 8 milyon lira verdi. Peki bu arkadaşın hiç utandığını gördünüz mü? Bu ego abidesi arkadaş, çıkıp bir kez özür diledi mi?"