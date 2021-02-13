TBMM'de 2019 yılı Kamu Denetçiliği Raporu görüşülürken, HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit büyük bir gafa imza attı.

BANA 2020'Yİ VERDİLER

Koçyiğit, 20 dakika boyunca 2020 yılından bahsedince, Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Belma Satır duruma müdahale etti.

Koçyiğit; Belma Satır'ın, "2020'yi anlatıyorsunuz. Sayın vekilim, 2019'u görüşüyoruz. Bir emek vermişsiniz ama birazcık karışmış orada" şeklindeki sözlerine, "Bana 2020'yi verdiler" iddiasında bulundu.

İŞTE O DİYALOGLAR

HDP'li TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş (Meclis oturumunu yönetiyor): Buyursunlar. Bir tez savunması gibi hazırlanmışsınız.

HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit: Teşekkür ederim. Covid..

AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Belma Satır: 2020'yi anlatıyorsunuz. Sayın vekilim, 2019'u görüşüyoruz. Bir emek vermişsiniz ama birazcık karışmış orada.

Gülistan Kılıç Koçyiğit: Bana 2020'yi verdiler.

Belma Satır: Yeni komisyona geldi. Burada genel kurulda 2019'u..

Gülistan Kılıç Koçyiğit: Ben peşin söylemiş oldum.

Belma Satır: İnşaallah bir dahaki sene konuşursunuz.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş: Bu da bir katkıdır. Buyrun efendim.

Gülistan Kılıç Koçyiğit: O zaman şöyle düzelteyim. Genel eleştirilerim baki olmak üzere 2020'yi peşin eleştirmiş olduk ama 2019'un da farklı olmadığını ifade edebiliriz. 2019'da daha az başvuru var.