Gara'nın stratejik önemi nedir? Bölgede ne kadar PKK’lı terörist var?

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 40 savaş uçağıyla harekat 39 terörist etkisiz hale getirildi, 50 hedef vuruldu. Gara harekatı Kandil provası mı? Gara'dan sonraki hedef Kandil mi? Harekat ne sonuçlar doğurur, Gara'dan sonraki hedef Kandil mi? Tüm soruların cevabını A Haber’in konuğu emekli albay İbrahim Keleş verdi.