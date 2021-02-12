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Son dakika: Korsanların Nijerya açıklarında kaçırdığı Türk denizciler kurtarıldı

Son dakika haberine göre açıklarında 23 Ocak'ta korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı. Genel Müdürü , canlı yayınında yaptığı açıklamada, 15 Türk denizcinin durumlarının iyi olduğunu ve 1-2 gün içinde 'ye getirileceklerini duyurdu. Dışişleri Bakanı , "Gelişmelerde bizi sürekli haberdar ettiler. Cumhurbaşkanımız da tüm süreci takip etti, aşama aşama bilgileri de verdik. Şimdi vatandaşlarımız 'nın güneydoğusundaki limandalar. Büyükelçimiz kaptanla görüştü. Vatandaşlarımızın sağlık durumları iyi." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
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bayraklı isimli gemiye, 23 Ocak 10.36'da 'nın kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutları saldırmıştı. 28 Ocak'ta deniz haydutlarıyla kurulan ilk temasın ardından bugün sevindiren bir gelişme yaşandı. 15 Türk denizci, haydutların elinden hiçbir zarar almadan kurtarıldı.

İSTANBUL'A GETİRİLECEKLER
Türk denizcilerin 1-2 gün içinde 'a getirileceği ve seyahat gününe kadar hepsinin güvenli bir noktada tutulduğu öğrenildi. Korsanlar, 19 personelden 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etmişti. Arbede esnasında uyruklu 1 personel öldürülmüştü.

15 personelin kurtarıldığını canlı yayınında duyuran A.Ş Genel Müdürü , "Bu bir siyasi kaçırma eylemedi değil maddi bir kaçırma eylemi... Devletimizin desteğiyle 15 personelimiz kurtarıldı. Tüm arkadaşlarımızın sağlık durumları iyi, 1-2 gün içerisinde Türkiye'ye getirilecekler. Personelimiz bugün itibariyle teslim alındı." ifadelerini kullandı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA: AİLELERİYLE TEMAS HALİNDELER
Şirket'in ofisinden yapılan açıklamada da tüm personelin aileleriyle temas halinde olduğu ve en kısa sürede 'ye dönecekleri belirtildi:

"Bu sıkıntılı süreçte, gösterdikleri güç, güven ve sabır için mürettebatımıza ve ailelerine tebriklerimizi ve teşekkürlerimizi sunmayı borç biliriz. Bu zorlu üç hafta boyunca verdikleri destek için Türk ve Nijerya Hükümetlerine, tüm devlet kurumlarına ve görevlilerine, karada ve denizde görev yapan tüm Borealis topluluğuna ve bu sorunu çözmemize yardımcı olan herkese teşekkür ederiz.

Mozart adlı gemimize yapılan ilk saldırıda hayatını kaybeden arkadaşımız ve meslektaşımızın ailesine tekrar sabır diler, gemilerini güvenli bir yere geri getirirken gösterdikleri cesaret ve disiplin için gemide kalan üç mürettebatımızı tekrar tebrik ve teşekkür ederiz."

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: BÜYÜKELÇİMİZ KAPTANLA GÖRÜŞTÜ! SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da şu açıklamaları yaptı:

"Kaçırma olayından sonra amaç fidye almaktı. İngiliz şirket Avrupa'da başka bir şirketle anlaştı. Kaçırma olaylarında uzman şirketler var. İçinde hukukçular, psikologlar vs. var. Bizi sürekli haberdar ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımıza adım adım bilgileri verdik. Abuja büyükelçiliğimiz de bilgiler verdi. Vatandaşlarımız Nijerya'nın güney doğusundaki şehre geldiler. THY'nın doğrudan bir uçuşu yok. Güney batıdaki Lagos'a uçuşu var. Şirket vatandaşlarımızı Abuja'ya kadar getirecekler. Abuja'dan vatandaşlarımızı getireceğiz.

Büyükelçimiz kaptanla görüştü. Sağlık durumları iyi. Telefonları iyi çekmiyor. Biz de ailelerine bilgi verdik, şirket de bilgi verdi. Gerekli bilgileri ailelere verdik. Vatandaşlarımızla da kaptanla da görüşeceğiz.

Cumhurbaşkanımız her gelişmeden haberdar oldu. Kendilerine bilgi arz ettik. Her aşamada kendisine bilgi verdik. Kendisi de gece yarılarında arayarak gelişme var mı diye sormuştu. Geminin şirketine de teşekkür etmemiz gerekir. Şirkete maddi manevi ne yapacağımızı söylemiştik. İyi bir iş birliği oldu."

23 OCAK'TA SALDIRIYA UĞRAMIŞLARDI
23 Ocak günü Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.

Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

3 TÜRK 30 OCAK'TA GELMİŞTİ
Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmişti. 3 personel ise 30 Ocak tarihinde uçakla Türkiye'ye getirilmişti.

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