CHP'de Tugay Adak depremi! CHP'li yöneticiler istifa etmeye devam ediyor

Kartepe'de CHP ilçe örgütünde görevliyken 2014 yılında parti bayrağını asarken düşen, bir gözünü kaybeden diğerinde ise yüzde 30 görme kaybı olan Tugay Adak zor günler geçirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hastanede iken Tugay'ı ziyaret etti, ev, destek sözü verildi. Ancak verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Babası cezaevinde olan genç, annesi ve kardeşine bakabilmek için okuduğu üniversiteyi yarıda bıraktı. Uzun süredir işsizdi.

Kartepe Belediyesi Meclis üyesi olan Tugay girdiği bunalımdan çıkamadı ve önceki gün kendisini İzmit'te köprüden aşağıya atarak yaşamına son verdi. İşte kahreden ölüme ve CHP'yi sarsan istifalara ilişkin son dakika gelişmeleri;