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CHP'de Tugay Adak depremi! CHP'li yöneticiler istifa etmeye devam ediyor

’de partisi CHP için bayrak asarken düşen ve engelli kalan 28 yaşındaki Tugay Adak kendisine verilen sözler tutulmayınca bunalıma girip hayatına son verdi. Tugay’a yapılan vefasızlık sonrası CHP’li yöneticiler istifa etmeyi sürdürüyor. Tugay Adak'ın intihar etmeden önce "Sen okulunu bitireceksin. Anneme bakacaksın. Annem sana emanet" mesajı yazdığı kardeşi Tayfun Adak (22) ise "Acımız çok büyük, abimi yeni toprağa verdik. O bizim her şeyimizdi" dedi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
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CHP'de Tugay Adak depremi! CHP'li yöneticiler istifa etmeye devam ediyor

'de CHP ilçe örgütünde görevliyken 2014 yılında parti bayrağını asarken düşen, bir gözünü kaybeden diğerinde ise yüzde 30 görme kaybı olan Tugay Adak zor günler geçirdi. Başkanı hastanede iken Tugay'ı ziyaret etti, ev, destek sözü verildi. Ancak verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Babası cezaevinde olan genç, annesi ve kardeşine bakabilmek için okuduğu üniversiteyi yarıda bıraktı. Uzun süredir işsizdi.

Kartepe Belediyesi Meclis üyesi olan Tugay girdiği bunalımdan çıkamadı ve önceki gün kendisini 'te köprüden aşağıya atarak yaşamına son verdi. İşte kahreden ölüme ve CHP'yi sarsan istifalara ilişkin son dakika gelişmeleri;

CHP'DE TUGAY ADAK İSTİFALARI

Tugay'ın vefasızlık yüzünden öldüğünü belirten arkadaşları, sosyal medyada CHP milletvekillerine ve yöneticilerine tepki gösterirken, Tugay'ın ölümünden sonra CHP ilçe örgütünde peş peşe istifalar yaşandı.

CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı istifası ile başlayıp CHP Kartepe İlçe Yöneticileri , , ve ile devam eden istifalara dün yenileri de eklendi.

PARTİ ZİHNİYETİNDEN UTANDIM

CHP İl Gençlik Kolları eski Yöneticisi , parti zihniyetinden utandığını belirterek parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu:

"Çıkarları uğruna herkesi basamak gibi kullanan, kongrelerde, seçimlerde, meydanlarda oy isterken gençlerimize önem veriyoruz, istihdam sağlayacağız ve buna benzer hikaye yazan parti vekilleri, belediye başkanı ve adayları utanmadınız ve sanırım bundan sonra da utanmayacaksınız ama ben sizden ve yalanlarınızdan usandım.

Dipnot: Disiplin kuruluna vermeye zahmet etmeyin, sizlerden ve zihniyetinizden usandığımdan Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim"

KOCAELİ CHP KARTEPE İLÇE YÖNETİCİSİ CİHAN ÇAKIR GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

"KATİLLERİ TANIYORUM"

CHP'de uzun yıllar görev alan 'nın eşi da parti üyeliğinden istifa etti. Sarı istifasını "Atam kalk... gençlerine sahip çıkmıyor" sözleriyle duyurdu.

KOCAELİ ÖNCEKİ GÜN "KATİLLERİ TANIYORUM" BAŞLIKLI KÖŞE YAZISI YAZAN AYSUN ÖZCAN ERENKAYA BİR GÜN SONRA HOŞCAKAL CHP YAZISI İLE İSTİFA ETTİ

Yine Kocaeli'nde bir medya kuruluşunun sahibi olan ve CHP'de geçmiş dönemlerde İzmit İlçe Yöneticiliği yapan Aysun Özcan Erenkaya da kendisine ait internet haber sitesinde "Katilleri Tanıyorum" köşe yazısı ile parti yöneticilerine tepki gösterip, parti üyeliğinden istifa etti. Öte yandan bir çok partili ve vatandaş, Tugay Adak ve ona yapılan vefasızlık ile ilgili sosyal medya üzerinde tepkilerini dile getirdi.

CHP KARTEPE İLÇE YÖNETİCİSİ ELİF SERT GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

O BİZİM HER ŞEYİMİZDİ

Tugay Adak'ın intihar etmeden önce "Sen okulunu bitireceksin. Anneme bakacaksın. Annem sana emanet" mesajı yazdığı kardeşi Tayfun Adak (22) ise "Acımız çok büyük, abimi yeni toprağa verdik. O bizim her şeyimizdi" dedi.

KOCAELİ KARTEPE CHP İLÇE YÖNETİCİSİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

KOCAELİ KARTEPE CHP İLÇE YÖNETİCİSİ YAŞAR ÇAKMAK GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

KOCAELİ CHP KANDIRA İLÇE GENÇLİK KOLLARI BASKANI OĞUZHAN UÇAR GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

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