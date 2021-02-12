CHP'de Tugay Adak depremi! CHP'li yöneticiler istifa etmeye devam ediyor
Kocaeli Kartepe’de partisi CHP için bayrak asarken düşen ve engelli kalan 28 yaşındaki Tugay Adak kendisine verilen sözler tutulmayınca bunalıma girip hayatına son verdi. Tugay’a yapılan vefasızlık sonrası CHP’li yöneticiler istifa etmeyi sürdürüyor. Tugay Adak'ın intihar etmeden önce "Sen okulunu bitireceksin. Anneme bakacaksın. Annem sana emanet" mesajı yazdığı kardeşi Tayfun Adak (22) ise "Acımız çok büyük, abimi yeni toprağa verdik. O bizim her şeyimizdi" dedi.
Kartepe'de CHP ilçe örgütünde görevliyken 2014 yılında parti bayrağını asarken düşen, bir gözünü kaybeden diğerinde ise yüzde 30 görme kaybı olan Tugay Adak zor günler geçirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hastanede iken Tugay'ı ziyaret etti, ev, destek sözü verildi. Ancak verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Babası cezaevinde olan genç, annesi ve kardeşine bakabilmek için okuduğu üniversiteyi yarıda bıraktı. Uzun süredir işsizdi.
Kartepe Belediyesi Meclis üyesi olan Tugay girdiği bunalımdan çıkamadı ve önceki gün kendisini İzmit'te köprüden aşağıya atarak yaşamına son verdi. İşte kahreden ölüme ve CHP'yi sarsan istifalara ilişkin son dakika gelişmeleri;
CHP'DE TUGAY ADAK İSTİFALARI
Tugay'ın vefasızlık yüzünden öldüğünü belirten arkadaşları, sosyal medyada CHP milletvekillerine ve yöneticilerine tepki gösterirken, Tugay'ın ölümünden sonra CHP ilçe örgütünde peş peşe istifalar yaşandı.
CHP Kandıra İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Uçar istifası ile başlayıp CHP Kartepe İlçe Yöneticileri Cihan Çakır, Fatih Harbi, Yasin Çakmak ve Elif Sert ile devam eden istifalara dün yenileri de eklendi.
"Çıkarları uğruna herkesi basamak gibi kullanan, kongrelerde, seçimlerde, meydanlarda oy isterken gençlerimize önem veriyoruz, istihdam sağlayacağız ve buna benzer hikaye yazan parti vekilleri, belediye başkanı ve adayları utanmadınız ve sanırım bundan sonra da utanmayacaksınız ama ben sizden ve yalanlarınızdan usandım.
Dipnot: Disiplin kuruluna vermeye zahmet etmeyin, sizlerden ve zihniyetinizden usandığımdan Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim"
KOCAELİ CHP KARTEPE İLÇE YÖNETİCİSİ CİHAN ÇAKIR GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ
"KATİLLERİ TANIYORUM"
CHP'de uzun yıllar görev alan Ali Sarı'nın eşi Meltem Sarı da parti üyeliğinden istifa etti. Sarı istifasını "Atam kalk... Cumhuriyet Halk Partisi gençlerine sahip çıkmıyor" sözleriyle duyurdu.
KOCAELİ ÖNCEKİ GÜN "KATİLLERİ TANIYORUM" BAŞLIKLI KÖŞE YAZISI YAZAN AYSUN ÖZCAN ERENKAYA BİR GÜN SONRA HOŞCAKAL CHP YAZISI İLE İSTİFA ETTİ
Yine Kocaeli'nde bir medya kuruluşunun sahibi olan ve CHP'de geçmiş dönemlerde İzmit İlçe Yöneticiliği yapan Aysun Özcan Erenkaya da kendisine ait internet haber sitesinde "Katilleri Tanıyorum" köşe yazısı ile parti yöneticilerine tepki gösterip, parti üyeliğinden istifa etti. Öte yandan bir çok partili ve vatandaş, Tugay Adak ve ona yapılan vefasızlık ile ilgili sosyal medya üzerinde tepkilerini dile getirdi.
CHP KARTEPE İLÇE YÖNETİCİSİ ELİF SERT GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ
O BİZİM HER ŞEYİMİZDİ
Tugay Adak'ın intihar etmeden önce "Sen okulunu bitireceksin. Anneme bakacaksın. Annem sana emanet" mesajı yazdığı kardeşi Tayfun Adak (22) ise "Acımız çok büyük, abimi yeni toprağa verdik. O bizim her şeyimizdi" dedi.
KOCAELİ KARTEPE CHP İLÇE YÖNETİCİSİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ
KOCAELİ KARTEPE CHP İLÇE YÖNETİCİSİ YAŞAR ÇAKMAK GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ
KOCAELİ CHP KANDIRA İLÇE GENÇLİK KOLLARI BASKANI OĞUZHAN UÇAR GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ
CHP KOCAELİ İL GENÇLİK KOLLARI ESKİ YÖNETİCİSİ UMUT BALIDE PARTİDEN İSTİFASINI AÇIKLADI