İşsiz kalan CHP üyesi Tugay Adak intihar etti! Kemal Kılıçdaroğlu soruları cevapsız bıraktı

CHP'li Tugay Adak'ın intiharının ardından partide istifalar peş peşe gelmeye devam ediyor. CHP'li Aysun Erenkaya kendisine ait internet haber sitesinde önce istifasını açıkladı. Ardından da kaleme aldığı "katilleri tanıyorum" isimli köşe yazısının yayınladı.

CHP'li Tugay Adak'ın intiharının ardından partide istifalar peş peşe gelmeye devam ediyor. CHP'li Aysun Erenkaya kendisine ait internet haber sitesinde önce istifasını açıkladı. Ardından da kaleme aldığı "katilleri tanıyorum" isimli köşe yazısının yayınladı.

Kendini adadığı parti uğruna önce gözlerini kaybetti. Partisinden hiçbir vefa görmediği gibi verilen sözler de tutulmadı. Bunalıma girerek intihar etti.

Erenkaya, "Koskoca CHP Tugay'a sahip çıkamadı. Bir iş bulunamadı ev alınmadı hiçbir şey yapılmadı. İş buldum diyen yalan söyler hamallık gibi işlerle gururuyla oynadılar. Ona sahip çıkmayanlar utansın diyorum." ifadelerini kullandı.

Kartepe Belediyesi Meclis Üyesi Tugay Adak'ın intihar şokunun ardından CHP Kocaeli il teşkilatında istifalar art arda gelmeye devam ediyor.

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