Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; çalıntı, aranan, ruhsatsız, sahte veya ikiz plakalı traktör ve motosikletlerin yakalanmasına yönelik olarak ülke genelinde dün saat 10:00/18:00 saatleri arasında, 7.323 ekip ve 22.881 personelin katılımıyla 4.544 noktada eş zamanlı uygulama yapıldı.