13 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Adana merkezli 3 ilde 1 milyon liralık vurgun yapan şebekeye operasyon: 25 gözaltı kararı

Adana merkezli 3 ilde 1 milyon liralık vurgun yapan şebekeye operasyon: 25 gözaltı kararı

merkezli 3 ilde tarım kredi kooperatifinden sahte belgelerle 1 milyon lira kredi çekip haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Aralarında tarım kredi kooperatifi çalışanları ve üyelerinin de olduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı bulunan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
ABONE OL
Adana merkezli 3 ilde 1 milyon liralık vurgun yapan şebekeye operasyon: 25 gözaltı kararı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği, Karayusuflu Tarım Kredi Kooperatifi'nden sahte belgelerle 1 milyon lira kredi çekilip, zimmete geçirildiğini belirledi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON
Başlatılan soruşturma kapsamında fiziki ve teknik çalışma yapan ekipler, 6 kooperatif çalışanı, 18 kooperatif üyesi ve bir tarım firması sabinin birlikte hareket ederek, bu krediyi çekip, zimmetlerine geçirdiğini tespit etti. 25 kişinin hakkında savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından bu sabah Adana merkezli Mersin ve Düzce'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Haklarında yakalama kararı bulunan aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adana'da yakalanan ve sağlık kontrolüne getirilen bazı şüphelilerin akraba oldukları öğrenildi. Adana'da gözaltına alınıp, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Diğer illerde yakalanan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya gönderileceği bildirildi.

İstanbulda nefes kesen operasyon! 50 milyon liralık vurgun yapan çift böyle yakalandı İSTANBUL'DA NEFES KESEN OPERASYON! 50 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPAN ÇİFT BÖYLE YAKALANDI
Sahte avukattan 210 bin dolarlık vurgun! 20 kişiyi daha dolandırmış SAHTE AVUKATTAN 210 BİN DOLARLIK VURGUN! 20 KİŞİYİ DAHA DOLANDIRMIŞ
Kampanya yalanıyla 6 milyonluk vurgun! Detaylar ortaya çıktı KAMPANYA YALANIYLA 6 MİLYONLUK VURGUN! DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI



GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA