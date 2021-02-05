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CHP’de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu istifa eden isimleri hedef aldı

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Giriş: 05.02.2021 09:23
Güncelleme:05.02.2021 09:24
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partideki istifa depreminin ardından ilk kez konuştu. CHP’nin HDP’nin gölgesinde siyaset yaptığını iddia eden vekillere tepki gösteren Kılıçdaroğlu ''CHP Atatürk'ün yolundan şaşmamıştır, ahlaklı olacaksınız." diye seslendi.

İstifa depremi ile sarsılan CHP'de kriz her geçen gün derinleşiyor. Gözlerin çevrildiği Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu partiden ayrılan milletvekilleri ile ilgili günler sonra sessizliğini bozdu.

Tansiyonu daha da yükseltecek açıklamalara imza attı. İstifa eden milletvekillerini hedefe koyan Kılıçdaroğlu, Atatürk, HDP, FETÖ ve PKK eleştirlerine de sert tepki gösterdi.

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