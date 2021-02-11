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Son dakika: Enis Berberoğlu yeniden milletvekili! Mahkeme kararı TBMM'de okundu

Son dakika haberine göre 'nun yeniden yargılanmasına ilişkin mahkeme kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi () Genel Kurulu'nda okundu. Berberoğlu, yeniden CHP İstanbul milletvekili.

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Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
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Son dakika: Enis Berberoğlu yeniden milletvekili! Mahkeme kararı TBMM'de okundu

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin, Enis Berberoğlu hakkında verdiği "yeniden yargılama ve infazın durdurulması" kararı ile ilgili Başkanlık tezkeresi TBMM Genel Kurulunda okundu.

Kararın okunmasının ardından Berberoğlu milletvekili vasfını yeniden kazandı.

Son dakika: Enis Berberoğlu yeniden milletvekili! Mahkeme kararı TBMMde okundu SON DAKİKA: ENİS BERBEROĞLU YENİDEN MİLLETVEKİLİ! MAHKEME KARARI TBMM'DE OKUNDU

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TBMM Başkanı Mustafa Şentoptan flaş Enis Berberoğlu açıklaması: Süreci değerlendiriyoruz TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'TAN FLAŞ ENİS BERBEROĞLU AÇIKLAMASI: SÜRECİ DEĞERLENDİRİYORUZ
Son dakika: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinden Enis Berberoğlu kararı SON DAKİKA: İSTANBUL 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN ENİS BERBEROĞLU KARARI
Son dakika: Anayasa Mahkemesinden Enis Berberoğlu kararı SON DAKİKA: ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN ENİS BERBEROĞLU KARARI

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