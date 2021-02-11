Son dakika: Enis Berberoğlu yeniden milletvekili! Mahkeme kararı TBMM'de okundu
Son dakika haberine göre Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına ilişkin mahkeme kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda okundu. Berberoğlu, yeniden CHP İstanbul milletvekili.
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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin, Enis Berberoğlu hakkında verdiği "yeniden yargılama ve infazın durdurulması" kararı ile ilgili Başkanlık tezkeresi TBMM Genel Kurulunda okundu.
Kararın okunmasının ardından Berberoğlu milletvekili vasfını yeniden kazandı.