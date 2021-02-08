Son dakika: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Enis Berberoğlu kararı





OLAYIN GEÇMİŞİ

MİT TIR'larının durdurulması görüntülerini verdiği iddiasıyla Enis Berberoğlu, "Devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay'da onanmıştı. Onama üzerine milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu, Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş ve Berberoğlu hakkında yeniden yargılama kararı verilmişti. Kararı değerlendiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise yeniden yargılama yapılmasına yer olmadığına karar vermişti. Enis Berberoğlu ise avukatları aracılığıyla bir üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi sunmuştu. İtirazı değerlendiren İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi de itiraza ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti. Mahkeme kararında, "yeniden yargılama ile ilgili ve müteakip işlemlere ilişkin kararı vermekle görevli mahkemenin ihlal kararının kaynağı olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi olduğu değerlendirilerek, Anayasa Mahkemesi'nin ihlalin giderilmesine ilişkin görevin İstanbul Bölge Mahkemesi 2. Ceza Dairesi olduğu kanaatine varılarak ve mahkememizin değişik iş talebi olarak geldiği ve görevsizliğe ilişkin mahkememizce gözönünde bulundurularak vaki itiraz hakkında karar verilmesine yer olmadığına" ifadelerine yer verilmişti. Bunun üzerine Berberoğlu'nun avukatları da yeniden Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.





ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN ENİS BERBEROĞLU KARARI

Anayasa Mahkemesi (AYM), Enis Berberoğlu'nun ikinci kez yaptığı bireysel başvuru için yine 'hak ihlali' kararı verdi. Oybirliğiyle verilen kararın bir örneği yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek.

AYM Genel Kurulu, Enis Berberoğlu'nun AYM kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle yaptığı ikinci bireysel başvuruyu görüştü. Mahkeme, 17 Eylül 2020 tarihinde Berberoğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuruyu görüşmüş ve oy birliğiyle hak ihlali kararı vermişti. Karar, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere gönderilmiş, ancak İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılamaya yer olmadığına hükmetmişti. Bir üst mahkeme sıfatıyla İstanbul 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itirazdan sonuç alınamayınca Berberoğlu, AYM'ye ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu. Berberoğlu başvurusunda, Anayasa Mahkemesi ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini öne sürmüştü.