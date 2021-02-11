TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan flaş Enis Berberoğlu açıklaması: Süreci değerlendiriyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Enis Berberoğlu kararıyla ilgili olarak, "O karar bu sabah itibariyle bilgi olarak gelmiş. İlk değerlendirmeyi yapacağız. Milletvekilliğinin nasıl verileceği konusunda açık bir hüküm yok. Genel hukuk kuralları çerçevesinde değerlendireceğiz" dedi. "Berberoğlu şu anda vekil mi sorusuna" Şentop, "Onu hukukçu arkadaşlarla konuşacağız" dedi.

ENİS BERBEROĞLU, HAKKINDAKİ FEZLEKEYE İTİRAZ ETTİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına karar verilerek dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderilen Enis Berberoğlu, fezlekeye itirazda bulundu.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni anayasa çalışmasına ilişkin "Bu konuda herkesin samimi olması gerekiyor." dedi.