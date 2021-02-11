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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan flaş Enis Berberoğlu açıklaması: Süreci değerlendiriyoruz

Son dakika haberi... Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Başkanı , kararıyla ilgili, "Açık bir hüküm yok süreci değerlendiriyoruz." açıklamasında bulundu. Yeni anayasa çalışmaları hakkında ise Şentop, "Samimiyetle konuya yaklaşmak önemli" dedi.

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Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan flaş Enis Berberoğlu açıklaması: Süreci değerlendiriyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Enis Berberoğlu kararıyla ilgili olarak, "O karar bu sabah itibariyle bilgi olarak gelmiş. İlk değerlendirmeyi yapacağız. Milletvekilliğinin nasıl verileceği konusunda açık bir hüküm yok. Genel hukuk kuralları çerçevesinde değerlendireceğiz" dedi. "Berberoğlu şu anda vekil mi sorusuna" Şentop, "Onu hukukçu arkadaşlarla konuşacağız" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentoptan flaş Enis Berberoğlu açıklaması: Süreci değerlendiriyoruz TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'TAN FLAŞ ENİS BERBEROĞLU AÇIKLAMASI: SÜRECİ DEĞERLENDİRİYORUZ

ENİS BERBEROĞLU, HAKKINDAKİ FEZLEKEYE İTİRAZ ETTİ
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına karar verilerek dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderilen Enis Berberoğlu, fezlekeye itirazda bulundu.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni anayasa çalışmasına ilişkin "Bu konuda herkesin samimi olması gerekiyor." dedi.

Son dakika: Mahkemeden Enis Berberoğluna 3 ayrı suçtan yeni fezleke! TBMMye gönderildi SON DAKİKA: MAHKEMEDEN ENİS BERBEROĞLU'NA 3 AYRI SUÇTAN YENİ FEZLEKE! TBMM'YE GÖNDERİLDİ
Son dakika: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinden Enis Berberoğlu kararı SON DAKİKA: İSTANBUL 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN ENİS BERBEROĞLU KARARI

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