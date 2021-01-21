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Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nden Enis Berberoğlu kararı

Son dakika haberi... , hakkında daha önce verilen ihlal kararının uygulanmadığı gerekçesiyle yapılan ikinci başvuruda yeniden ihlal kararı verdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nden Enis Berberoğlu kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Enis Berberoğlu'nun ikinci kez yaptığı bireysel başvuru için yine 'hak ihlali' kararı verdi. Oybirliğiyle verilen kararın bir örneği yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek.

AYM Genel Kurulu, Enis Berberoğlu'nun AYM kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle yaptığı ikinci bireysel başvuruyu görüştü. Mahkeme, 17 Eylül 2020 tarihinde Berberoğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuruyu görüşmüş ve oy birliğiyle hak ihlali kararı vermişti. Karar, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere gönderilmiş, ancak İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılamaya yer olmadığına hükmetmişti. Bir üst mahkeme sıfatıyla İstanbul 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itirazdan sonuç alınamayınca Berberoğlu, AYM'ye ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu. Berberoğlu başvurusunda, Anayasa Mahkemesi ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini öne sürmüştü.

İKİNCİ KEZ İHLAL KARARI

AYM, Berberoğlu'nun yaptığı ikinci bireysel başvuru için de hak ihlali kararı verdi. Oybirliğiyle verilen kararda, Anayasa'nın 'seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarını' düzenleyen 67'nci ve 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını' düzenleyen 19'uncu maddelerinin ihlal edildiğine hükmedildi. Kararın bir örneği, ihlallerin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek.

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