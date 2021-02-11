Milletvekillerinden sonra sıra teşkilatlarda! CHP'de istifa furyası!

CHP'nin Yalova teşkilatında 350 kişi partisinden istifa ederken, İzmir'in Tire ilçesinde toplam 329 kişi CHP üyeliğinden ayrılmıştı. Son olarak da CHP Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'nda 9 ilçe yöneticisi istifa etmiş ve toplu istifa kararı, ilçe yönetiminin düşmesine neden olmuştu.

e-DEVLET ÜZERİNDEN İSTİFA EDİYORLAR

42 yıldır CHP'de siyaset yapan Muharrem İnce, mevcut CHP yönetimine eleştiriler yönelterek gerekçeli şekilde istifasını duyurmuş ve e-devlet üzerinden istifa ederek CHP ile yollarını ayırmıştı. İnce'nin istifasının ardından yaşanacak olası ayrılışları CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Sel gider kum kalır" sözleriyle küçümsese de İnce'nin yarattığı istifa dalgası her geçen gün büyüyor. Parti teşkilatları İnce'nin hareketine katılmak için bir bir e-devlet üzerinden istifa etmeye başladı. Son olarak Sultangazi CHP ilçe teşkilatı istifa ederken önümüzdeki günlerde bu istifa furyasının CHP teşkilatlarını iyice saracağı konuşuluyor.