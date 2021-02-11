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Milletvekillerinden sonra sıra teşkilatlarda! CHP'de istifa furyası!

'nin CHP'den ayrılmasıyla başlayan istifa furyası, partiyi karıştırmaya devam ediyor. Parti sözcüsü , İnce'nin istifasının ardından ''sel gider kum kalır'' dese de CHP’nin istifa dalgasının büyümesinden endişe ettiği öğrenildi. Pek çok CHP üyesi vatandaş da e-Devlet üzerinden istifa ederek istifalarını ekran görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
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Milletvekillerinden sonra sıra teşkilatlarda! CHP'de istifa furyası!

CHP'yi tek adam partisi olduğunu ve artık bir tabela partisi olduğunu söyleyerek istifa eden Memleket Hareketi lideri , her geçen gün kadrosunu büyütüyor. CHP'nin mevcut ve eski milletvekillerinin istifa edip İnce'nin hareketine katılmasıyla başlayan İnce dalgası CHP teşkilatlarına da sıçradı. Daha önce de 'nin çeşitli yerlerinde, Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ni destekleyen istifa haberleri medyaya yansımıştı.

CHP'nin teşkilatında 350 kişi partisinden istifa ederken, 'in ilçesinde toplam 329 kişi CHP üyeliğinden ayrılmıştı. Son olarak da CHP İlçe Başkanlığı'nda 9 ilçe yöneticisi istifa etmiş ve toplu istifa kararı, ilçe yönetiminin düşmesine neden olmuştu.

e-DEVLET ÜZERİNDEN İSTİFA EDİYORLAR

42 yıldır CHP'de siyaset yapan Muharrem İnce, mevcut CHP yönetimine eleştiriler yönelterek gerekçeli şekilde istifasını duyurmuş ve e-devlet üzerinden istifa ederek CHP ile yollarını ayırmıştı. İnce'nin istifasının ardından yaşanacak olası ayrılışları CHP Sözcüsü , "Sel gider kum kalır" sözleriyle küçümsese de İnce'nin yarattığı istifa dalgası her geçen gün büyüyor. Parti teşkilatları İnce'nin hareketine katılmak için bir bir e-devlet üzerinden istifa etmeye başladı. Son olarak CHP ilçe teşkilatı istifa ederken önümüzdeki günlerde bu istifa furyasının CHP teşkilatlarını iyice saracağı konuşuluyor.

MİLLETVEKİLLERİ İLE BAŞLAYAN DALGA TEŞKİLATLARA SIÇRADI

CHP İzmir Milletvekili , Milletvekili ve Yalova Milletvekili 'in CHP'den istifa edip Memleket Hareketi'ne katılmaların duyurulmasının ardından, CHP eski milletvekilleri ve da İnce'nin Memleket Hareketi'ne dâhil olacaklarını açıkladı. Milletvekillerinden sonra CHP teşkilatlarının da İnce'nin yanında siyaset yapacaklarını kamuoyu ile paylaşmaları CHP yönetiminin bu istifa dalgasının büyümesinden endişe etmesine yol açtı.

CHP ÜYESİ VATANDAŞLAR DA e-DEVLET ÜZERİNDEN İSTİFA EDİYOR

İnce'nin e-Devlet üzerinden istifa etmesiyle pek çok CHP üyesi vatandaş da CHP'den istifa etmeye başladı. e-Devlet üzerinden istifa eden İnce'yi destekleyen partililer, istifa etmelerinin ekran görüntülerini ise sosyal medyada paylaşmaya başladı.

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