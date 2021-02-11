CHP’de toplu istifa endişesi! Deniz Baykal ve Önder Sav devrede! 7 bin CHP’li Muharrem İnce'nin partisine...

CHP kulislerinde baş döndürücü bir hareketlilik var. CHP eski genel sekreteri Önder Sav küskünleri Muharrem İnce'nin etrafında toplamaya çalışırken eski genel başkan Deniz Baykal ise partiden ayrılmayı düşünen çok sayıda eski milletvekiline ''şimdilik bekleyin'' çağrısında bulundu. Bu tavsiye üzerine küskünler bir süre ''bekle gör'' taktiğini izleyecek. Muharrem ince'nin beklenen rüzgarı yakalayıp, güven veren politika izlemesi halinde 7 bin partili toplu şekilde istifa edip Muharrem İnce'nin partisine katılacak.

CHP kulislerinde baş döndürücü bir hareketlilik var. CHP eski genel sekreteri Önder Sav küskünleri Muharrem İnce'nin etrafında toplamaya çalışırken eski genel başkan Deniz Baykal ise partiden ayrılmayı düşünen çok sayıda eski milletvekiline ''şimdilik bekleyin'' çağrısında bulundu. Bu tavsiye üzerine küskünler bir süre ''bekle gör'' taktiğini izleyecek. Muharrem ince'nin beklenen rüzgarı yakalayıp, güven veren politika izlemesi halinde 7 bin partili toplu şekilde istifa edip Muharrem İnce'nin partisine katılacak.