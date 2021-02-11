Son dakika: Türkiye'nin TANAP aracılığıyla aldığı doğal gaz açıklandı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye, bugün itibarıyla Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) aracılığıyla 9,4 milyar metreküp doğal gaz almıştır" dedi.

Bakan Dönmez, video konferans yöntemiyle Güney Gaz Koridoru Danışma Konseyi 7'nci Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Dönmez, toplantıya yüksek düzeyde katılımın, bölgedeki ülkelerin bu zor zamanlarda bile işbirliğini artırma kararlılığını gösterdiğini söyledi.

Dönmez, "Türkiye ve Azerbaycan'ın siyasi desteği olmadan Güney Gaz Koridoru düşüncesinin gerçeğe dönüşemeyeceğini belirtmekte fayda görüyorum. Bu anlamda Avrupa'ya bir boru hattının geliştirilmesine yönelik bölgesel siyasi çabalar ve destek o kadar büyük olmuştur ki, sonuçlarından tüm bölge fayda sağlamıştır. TANAP'ın, Güney Gaz Koridoru'nun bel kemiği olarak işbirliğimizin somut bir örneğini teşkil ettiğini söylemeye gerek bile olduğunu sanmıyorum. Bizler hepimiz TANAP'ın 2018 yılında ve TAP'ın Kasım 2020 tarihinde tamamlandığına tanık olduk. Benzer şekilde, hem Türkiye hem de Avrupa için arz güvenliğinin artırılmasına yönelik bir sonraki adım olarak Avrupa'ya ilk ticari gaz sevkiyatı 2020 yılının son gününde gerçekleştirilmiştir. Türkiye, bugün itibarıyla TANAP aracılığıyla 9,4 milyar metreküp doğal gaz almıştır. Çok sayıda projeyi birlikte hayata geçirmiş bulunmaktayız ve hayata geçirmeye de devam edeceğiz. Yakın işbirliğimizin en son örneği mutabakat zaptı geçen yıl Aralık ayında imzalanmış olan Türkiye-Nahçivan Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'dir" dedi.

"TÜRKİYE HER TÜRLÜ DESTEĞE VERMEYE HAZIR"

Enerji dönüşümünün küresel bir olgu olduğunu belirten Bakan Dönmez, doğal gazın yenilenebilir enerjinin payını artırırken, sistem esnekliğinin artırılmasında önemli bir araç olduğunu kaydetti.

Bakan Dönmez, "Güney Gaz Koridoru projesinin gerçekleştirilmesi ve ticari gazın Avrupa'ya akışı, özellikle bu amaca yönelik atılmış önemli bir adımdır. Boru hattından taşınacak gazın hacmini artırmak için ek rezervlere ve ek kaynak ülkelerine ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu bağlamda, Hazar Denizi'ndeki 'Dostluk' hidrokarbon sahasının ortak keşfi ve geliştirilmesine yönelik Azerbaycan ile Türkmenistan arasında yapılan 'Dostluk' başlıklı anlaşmayı memnuniyetle karşılamaktayız. Bu anlaşmanın iki ülke arasındaki dostluğu daha da güçlendirmesini temenni ediyoruz. Bu anlaşmanın Türkmenistan doğal gazını Türkiye'ye ve Avrupa'nın geri kalanına ulaştıracak projelerin de önünü açmasını diliyoruz. Türkiye, hem Türkmenistan hem de Azerbaycan'a her türlü siyasi, teknik ve ekonomik desteği vermeye hazırdır" diye konuştu.